Welke verzekeringen hebben zzp’ers zeker nodig?

GRONINGEN – Verzekeringen zijn geen sexy onderwerp voor zzp’ers. Ze vinden dat het risico bij het ondernemen hoort. Verzekeren kost immers toch een maandelijks bedrag en wat is nu het risico dat het misgaat? Dat is geen verstandige kijk op de zaken. Een verzekering afsluiten is in veruit de meeste gevallen de beste en op langere termijn voordeligste keuze. Welke verzekeringen mag je als zzp’er zeker niet missen?

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zzp bescherm je je onderneming voor aansprakelijkheid voor schade die ontstaat tijdens het werk. Bijvoorbeeld omdat je iemand per ongeluk verwondt of hun spullen beschadigt. Deze verzekering is niet wettelijk verplicht, maar wel handig. Daarnaast zijn er tegenwoordig een hoop bedrijven die alleen met iemand willen samenwerken die over de juiste verzekeringen beschikt. Ook een verhuurder van een externe kantoorruimte kan dit eisen.

Stel je voor dat je klusjesman bent en iets ophangt aan een muur. Per ongeluk raak je tijdens het boren een waterleiding. De hele vloer gaat eraan. Je kunt voor deze kosten aansprakelijk worden gesteld. Heb je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, dan kun je daar de kosten claimen. Ook het juridische deel van de zaak wordt dan vergoed. Zo kom je niet zelf voor torenhoge kosten te staan.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Vaak worden de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering door elkaar gehaald. Deze verzekering zorgt er juist voor dat je gedekt bent tegen financiële schade aan anderen. Het gaat dan vaak om schade die bijvoorbeeld ontstaat door verkeerd advies, omdat je iets verkeerd hebt uitgerekend of omdat je iets verkeerd hebt uitgetekend. Kortweg: beroepsfouten.

Voor sommige beroepen is deze verzekering verplicht. Denk bijvoorbeeld aan notarissen en advocaten, maar ook IT’ers, accountants, makelaars en consultants. Bovendien zijn er veel bedrijven die bij een samenwerking naar de aanwezigheid van deze verzekering vragen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als zzp’er ben je zelf de enige constante factor in je bedrijf. Maar wat gebeurt er als je wegvalt? Bijvoorbeeld omdat je ziek wordt of omdat je een ongeluk krijgt? Hoe komt er dan nog steeds inkomen binnen? Veel zzp’ers denken daar niet over na en nemen het risico. Heel onverstandig, vinden schade-experts. Want zonder een verzekering kan het lastig zijn om financieel te overleven.

Daarom wil de overheid het verplichten om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Hiermee ben je gedekt tegen langdurige of kortdurende arbeidsongeschiktheid. Op die manier hoef je niet je hele spaarrekening op te eten en voorkom je dat je in de financiële problemen komt, als je onverhoopt ziek of geheel arbeidsongeschikt raakt.

Foto: stevepb/Pixabay