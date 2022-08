Welke verzekeringen zijn er allemaal voor automobilisten?

GRONINGEN – In Nederland is het verplicht om een autoverzekering af te sluiten voordat je met je auto de weg op mag. Er zijn 3 verschillende autoverzekeringen, namelijk de WA-verzekering, beperkt casco en de all risk verzekering. Deze verzekeringen zullen in dit artikel nader worden toegelicht.

WA-verzekering

Wanneer je in het bezit bent van een auto, moet je verplicht minimaal een WA autoverzekering afsluiten. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt schade die je met jouw auto toebrengt aan anderen. Je wordt dus niet gedekt voor schade aan je eigen auto, maar enkel voor andere weggebruikers die schade krijgen door jouw ‘schuld’.

Beperkt casco

De volgende rang binnen de autoverzekeringen is de beperkt casco verzekering. Het kan namelijk nog wel eens voorkomen dat je schade aan je auto krijgt door invloeden van buitenaf, zoals het weer. Als je naast de basisverzekering (schade die je toebrengt aan anderen) voor deze soort schade verzekerd wilt zijn, kun je een beperkt casco autoverzekering afsluiten. Specifiek dekt deze verzekering schade aan jouw auto door storm, hagel, brand, inbraak of diefstal. Bovendien dekt deze verzekering ook ruitschade, zoals een barst of een sterretje.

All risk verzekering

Ten slotte is de all risk verzekering de meest volledige verzekering, wat betreft het dekken van schade. Naast de bovengenoemde dekkingen, ben je met de all risk namelijk ook gedekt voor schade aan je eigen auto. Dit kan bijvoorbeeld komen door vandalisme, maar ook schade aan je auto door een ongeluk of aanrijding door jouw schuld valt hieronder.

Welke verzekering?

Welke autoverzekering je uiteindelijk het beste kunt kiezen, is afhankelijk van een aantal zaken. Ten eerste worden de maandelijkse kosten natuurlijk hoger, des te uitgebreider je verzekering is. Je budget is dus een grote factor. Een andere factor is de leeftijd van de auto. Voor nieuwe auto’s (maximaal 5 jaar oud) is een all risk verzekering aan te raden, voor auto’s tussen de vijf en de tien jaar een beperkt casco en voor oudere auto’s een WA-verzekering. Dit is gebaseerd op de verhouding tussen de premie en de vergoeding.

Vraag een expert

Daarnaast kun je ervoor kiezen om een aanvullende autoverzekering af te sluiten, bijvoorbeeld een schadeverzekering voor inzittenden en spullen in de auto of een verkeersrechtsbijstandverzekering. Deze verzekeringen zijn niet verplicht, maar kunnen handig van pas komen. Ben je benieuwd welke autoverzekeringen allemaal bij jou als automobilist passen? Neem dan contact op met een specialist, zoals een verzekeraar.

Foto: Rico_Loeb/Pixabay