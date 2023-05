Werkbroeken voor dames: waar let je op bij het kopen?

GRONINGEN – Wanneer je als vrouw in een branche werkt waarin je veel beweegt, is het belangrijk om goede werkkleding te dragen. Een goede werkbroek zorgt er namelijk voor dat je veilig en comfortabel je werk kunt uitvoeren. Welke werkbroek dames het beste kunnen dragen, hangt af van verschillende factoren. Waar moet je allemaal op letten bij het kopen van de beste werkbroek voor jouw situatie?

1. Type werkbroek

Bij de keuze van een werkbroek is het belangrijk om allereerst te kijken naar de dagelijks uit te voeren werkzaamheden. Een dameswerkbroek voor in de bouw moet bijvoorbeeld tegen een stootje kunnen, omdat je simpelweg met veel verschillende bouwmaterialen in aanraking komt. Een broek voor een schilder dient daarentegen juist comfortabel te zitten. Als schilder werk je in allerlei houdingen en dan is het fijn als de werkbroek met je meebeweegt. In dat geval kan de werkbroek dus het beste bestaan uit comfortabel stretchmateriaal.

2. Versterkingen

Naast dat het materiaal van de broek je voldoende bewegingsvrijheid moet bieden, zodat je soepel kan buigen, knielen en bewegen tijdens de werkzaamheden, is het van belang dat deze versterkingen heeft op plaatsen die gevoelig zijn voor slijtage. Dat maakt een dameswerkbroek voor de bouw bijvoorbeeld goed bestand tegen scheuren en schuren. En werk je regelmatig op je knieën, dan is een werkbroek met kniezakken de betere keus. Hier kun je namelijk kniekussens in doen, zodat je geen pijnlijke knieën krijgt en comfortabel door kunt blijven werken.

3. Zakken

Als je eenmaal het type broek gekozen hebt, is het van belang om te kijken of deze voldoende zakken heeft om je gereedschap, schuurpapier, verfkwasten en andere tools bij je te dragen. Dit zorgt ervoor dat je niet steeds heen en weer hoeft te lopen om gereedschap te pakken waardoor je efficiënter kunt werken. Kortom, heeft de broek voldoende zakken en zitten deze bovendien op de juiste positie voor het makkelijk kunnen uitvoeren van jouw werkzaamheden?

4. Lengte

Als laatste is het verstandig om te kijken naar de lengte van de broek. Tijdens een warme zomermaand is een korte werkbroek namelijk ideaal om te dragen. Deze geeft meer bewegingsvrijheid en zorgt bovendien voor meer ventilatie, waardoor je lichaam zelfs bij de hoogste temperaturen koel blijft. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een lange broek van ademende materialen. En voor dames die vaak buiten werken, is een werkbroek met een waterafstotende coating de beste keuze. Zo kun je met de juiste werkbroek dus elke klus aan!

Foto: TobiasRehbein/Pixabay