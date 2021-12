Wil jij je horloge verkopen? Zo pak je het aan!

GRONINGEN – Vrijwel alle mannen en vrouwen hebben minimaal één horloge in hun bezit. Sommige dragen dit sieraad dagelijks, terwijl anderen er niet of nauwelijks naar omkijken. Behoor jij tot de laatste groep, werkt jouw horloge nog en ziet hij er ook nog goed uit? Dan wil je hem mogelijk wel verkopen. Om te voorkomen dat jij geld misloopt, vertellen wij je hier hoe je te werk gaat bij een horloge verkopen.

Bepaal hoeveel jouw horloge waard is

Voordat je een horloge te koop aanbiedt, zoek je misschien eerst op het internet wat hij nieuw waard is. Als het sieraad nog steeds verkocht wordt, kan dit jou helpen een prijs te bepalen. Wanneer het om een oud horloge gaat, is dit een stuk lastiger. Oude horloges worden tegenwoordig namelijk niet of nauwelijks meer verkocht. Hierdoor is het niet altijd even makkelijk om een goede inschatting te maken van de waarde van een horloge. Daarom stel je mogelijk lukraak en prijs vast. Zonde, want misschien ligt dit bedrag aanzienlijk lager dan jouw horloge waard is.

Twijfel je hoeveel jouw horloge waard is? Dan is het niet verstandig om zelf een prijs te bepalen. Doe dit zeker niet als het om een sieraad van goud gaat. Als het horloge van echt goud gemaakt is, kan hij jou namelijk veel geld opleveren. Laat een gouden horloge daarom altijd taxeren door een goudexpert. Neem het sieraad hier simpelweg mee naartoe en je wordt direct geholpen. Grote voordeel is dat je zelf aanwezig mag zijn bij de taxatie. Je ziet precies wat er gebeurt, waardoor de kans op oplichting een stuk kleiner is.

Ga op zoek naar een geschikte koper

Als je weet hoeveel jouw horloge waard is, kun je op zoek gaan naar een geschikte koper. Sommige mensen richten zich hiervoor tot het internet. Niet gek, want dit is een makkelijke manier om snel van jouw spullen af te komen. Je kunt bijvoorbeeld een advertentie plaatsen op een website voor tweedehands spullen of een bericht posten op sociale media. De kans is groot dat je binnen de kortste meerdere reacties krijgt. Gaat het om een gouden horloge? Verkoop deze dan niet via internet. Over het algemeen krijg je hier namelijk geen eerlijke prijs voor jouw goud.

Stuur een gouden horloge nooit op

Is jouw horloge van oud goud? Dan zoek je waarschijnlijk een specialist aan wie je oud goud kunt verkopen. Je komt dan waarschijnlijk al snel uit bij een goudexpert. Sommige van deze experts vragen jou om een gouden horloge op te sturen voor een taxatie. Dit raden wij jou ten zeerste af. Waarom? Omdat je niet weet wat er met het sieraad gebeurt als je hem opstuurt. Hij kan bijvoorbeeld zoekraken tijdens het transport. Bovendien is het maar de vraag of je er ooit nog iets van hoort als je jouw horloge opstuurt. Reden genoeg om jouw gouden horloge mee te nemen naar een goudexpert in de buurt.

Foto: fotoblend/Pixabay