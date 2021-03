GRONINGEN – Ben jij één van die ‘die hards’ die onder alle weersomstandigheden door blijft rijden? Jij en je motorfiets zijn een onafscheidelijk koppel en ook in de winter rijd je dagelijks naar je werk? Dan heb je wel wat winter accessoires voor bij de motor nodig! Overigens zijn dit soort accessoires vaak ook heel handig door het hele jaar heen, aangezien we in Nederland misschien wel het meest wisselvallige weerbeeld van de wereld hebben. Dus, welke winter accessoires zijn fijn om te hebben? Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet.

1. Motorhoes

Een afdekhoes voor de motor is een onmisbare accessoire en zeker niet alleen voor de winter! De hoes houdt je bike niet alleen droog, maar beschermt hem tegen alle weersomstandigheden: rond waaiende items bij harde wind, brandende zon in de zomer, hagel, etc. Daarnaast kan een eventuele dief niet zien wat er onder de motorhoes zit en is het weghalen ervan een extra barrière voor het stelen. Zelfs wanneer je motor wordt gestald tijdens de wintermaanden, is een hoes een goede bescherming tegen vuil, stof en vocht. Kies een hoes die waterafstotend is, hittebestendig (i.v.m. hete uitlaat na het rijden) en die je op slot kan zetten met een slot.

2. Topkoffer of rugzak

Een topkoffer houdt je laptop, werkspullen, bagage of tweede helm droog en veilig. Dus wanneer je veel op de weg zit en te maken krijgt met slecht weer, is het niet verkeerd om daarin te investeren. Een andere mogelijkheid is een aerodynamische, waterdichte motorrugzak.

3. Handmoffen

Natuurlijk heb je een goed motorpak en handschoenen, dat is onmisbaar, vooral tijdens de wintermaanden. Maar wanneer je ook rijdt met écht lage temperaturen, kunnen je handen toch nog erg koud worden. Om bevroren vingers en winterhanden te voorkomen, zijn handmoffen ideaal.

4. Bluetooth set

Met een set voor communicatie apparatuur kun je gemakkelijk communiceren, je routebeschrijving volgen of een muziekje luisteren. En dat zonder dat je moeilijk hoeft te doen en met je handschoenen je telefoon, beeldscherm of dergelijke moet bedienen. Dat is niet alleen praktisch wanneer het koud is, maar ook het hele jaar door.

5. Helmmuts

Een helmmuts omhult je hele hoofd en nek en bij sommige modellen ook je mond en neus. Dat is tijdens de winter erg fijn omdat het beschut tegen de luchtstroom, en dus kou, in de motorhelm. Overigens is zo’n muts ook tijdens de rest van de seizoenen een prettige accessoires, doordat het vocht opneemt (en dus verkoelend is), luchtjes voorkomt én hygiënischer is.

6. Pin-lock vizier

Een Pin-lock vizier is onmisbaar bij vochtig en koud weer. Het voorkomt dat je vizier beslaat en je niets meer ziet en is daarom vele malen veiliger.

Onderhoud

Vergeet niet om goede winterbanden op je motor te zetten en wat extra onderhoud te plegen in verband met koude temperaturen en pekel op de weg. Met die extra zorg voor je motor en bovenstaande accessoires voor jezelf ben jij bestand tegen alle weersomstandigheden en kun je dus altijd goed voorbereid de weg op.

Foto: Paul_Henri/Pixabay