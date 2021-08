Wit, witter, witst: 5 tips voor het krijgen van wittere tanden

GRONINGEN – Tanden bleken blijkt populair. Uit een enquête van NOS onder 4.000 jongeren blijkt dat 40 procent een tandenbleekbehandeling overweegt.

Wie zich op Instagram begeeft heeft het ongetwijfeld langs zien komen: influencers die producten aanprijzen waarmee je je tanden witter kunt maken. Van houtskool en bakpoeder tot tandenblekers en facings. En wie zich erin verdiept vindt nog veel meer mogelijkheden om zijn of haar tanden te bleken. In dit artikel geven we 5 tips voor diy tanden bleken. Maar let erop dat je altijd eerst een specialist raadpleegt alvorens je je tanden wilt gaan bleken. Je leest op het internet namelijk een heleboel methodes die niet goed zijn voor je tandglazuur.

Goede mondverzorging

Een stralend gebit is een effect van goede mondverzorging. Het verzorgen van je gebit is daarom erg belangrijk als je wittere tanden wilt krijgen. Zie het als de basis die in ieder geval in orde moet zijn. Bij goede mondverzorging kun je denken aan goed je tanden poetsen, het regelmatig gebruiken van flossdraad, tandenstokers en een tongschraper. Dat laatste wordt nog lang niet door iedereen gedaan, maar speelt wel een belangrijke rol. Je tong verzamelt namelijk bacteriën en die zouden verkleuring kunnen veroorzaken.

Tandenborstel en tandpasta

Daarnaast is uiteraard de keuze van je tandenborstel en tandpasta van belang. Wie nog met een gewone handtandenborstel zijn of haar tanden poetst zou er goed aan doen om over te stappen naar elektrisch poetsen. Een unieke sonische tandenborstel verwijdert namelijk tot 70% meer tandplak dan een gewone borstel. Elektrische tandenborstels kunnen namelijk op efficiënte wijze roteren en vibreren en zodoende op plekken komen waar je met de handtandenborstel niet bij komt. Kies daarbij voor een tandpasta die speciaal is ontwikkeld om je tanden witter te maken, zoals een whitener of tandpasta met charcoal (houtskool).

Tandenbleeksets

Daarnaast zijn er tandenbleeksets in opmars waarmee je zelf je tanden kunt bleken. Het apparaatje is een alternatief voor een behandeling bij de tandarts en herkenbaar aan het blauwe licht. De trend is over komen waaien uit de Verenigde Staten en heeft hier ook voet aan wal gezet. Bij het bleken via een tandenbleekapparaat wordt meestal gebruikgemaakt van waterstofperoxide die de verkleuringen breekt, maar er zijn ook bleeksets die geen gebruik maken van waterstofperoxide. Wil je weten welk type bleekset je het beste kunt gebruiken, dan is het aan te raden om een specialist te raadplegen.

Foto: geralt/Pixabay