Witgoed apparaat kapot? Ga niet zelf lopen sleutelen

GRONINGEN – Net als iedere andere Nederlander heeft u ongetwijfeld ook flink wat witgoed in huis.

Witgoed is de benaming voor huishoudelijke apparaten, zoals een vaatwasser, droger en wasmachine. Het merendeel van deze apparaten heeft een lange levensduur. Hierdoor hoeft u deze apparaten meestal niet snel te vervangen. Toch betekent dit niet dat het apparaat altijd vlekkeloos werkt. Nee, ook witgoed apparaten kunnen te maken krijgen met problemen. Werkt uw witgoed apparaat niet meer? Dan wilt u deze mogelijk repareren. Doe dit nooit zelf. Waarom niet? Dat maken wij u in deze tekst duidelijk.

Wat is het probleem?

Als uw witgoed apparaat niet meer werkt, kan dit verschillende oorzaken hebben. Om te bepalen wat de beste vervolgstap is, raden wij u aan op zoek te gaan naar het probleem. Gaat het om een storing? Dan is het soms overbodig om een witgoedmonteur in te schakelen. U verhelpt een storing soms namelijk al door de stekker een tijdje uit het stopcontact te halen. Lukt dit niet? Kijk dan of u het apparaat met behulp van een knop kunt resetten.

Helaas is niet ieder probleem zo makkelijk te verhelpen als een storing. Het defect kan namelijk ook veroorzaakt worden door een versleten of beschadigd onderdeel. Deze bevindt zich vaak binnenin het apparaat, waardoor u hem uit elkaar moet halen. Doe dit niet, want de meeste witgoed apparaten zitten namelijk nogal ingewikkeld in elkaar. Heeft u geen kennis van witgoed apparatuur? Dan weet u mogelijk niet hoe u het apparaat straks weer in elkaar zet. In dat geval moet hij waarschijnlijk bij het oud ijzer en zit er niets anders op dan een nieuw apparaat kopen.

Schrijf een kapot witgoed apparaat niet direct af

Heeft een witgoed apparaat in uw woning het begeven? Dan besluit u mogelijk direct een nieuwe te kopen. U bent niet de enige, want veel Nederlanders doen dit. In de meeste gevallen is dit zonde van uw geld. Waarom? Omdat een witgoed apparaat vaak nog gerepareerd kan worden. Wilt u witgoed laten repareren? Laat hier dan altijd een monteur voor langskomen. Hij weet namelijk precies hoe witgoed apparatuur in elkaar zit. Daarbij komt dat hij problemen binnen de kortste keren ontdekt. Zodra hij het probleem ontdekt heeft, gaat hij direct over tot reparatie. Hierdoor is de kans groot dat uw witgoed apparaat binnen de kortste keren weer werkt. U bespaart in dat geval flink wat geld. U bent namelijk minder geld kwijt aan een witgoedmonteur dan aan een nieuw witgoed apparaat.

Een witgoedmonteur vinden

Zoekt u een witgoed monteur om een kapot witgoed apparaat te repareren? Dan richt u zich hiervoor ongetwijfeld tot het internet. Hier vindt u vaak binnen de kortste keren een witgoedmonteur bij u in de buurt. Let wel goed op welk bedrijf u inschakelt. Niet iedere witgoedmonteur is namelijk even bekwaam. Kijk daarom eerst goed met wat voor een bedrijf u te maken heeft. Ontdekt u niets raars? Dan kunt u de betreffende witgoedmonteur waarschijnlijk zonder problemen inschakelen. Vertrouwt u het niet? Zoek dan verder naar een andere witgoed monteur.

Foto: bierfritze/Pixabay