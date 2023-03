Word een KNX-expert!

GRONINGEN – Bijscholen is (en blijft) een belangrijk thema. Dit kun je bijvoorbeeld terugzien aan de grote vraag naar het STAP-budget. Maar wist je dat er vooral op het gebied van techniek veel kansen zijn?

Ben jij op dit moment werkzaam als service- of onderhoudsmonteur, projectleider, werkvoorbereider of E-technicus en wil je jouw carrière een boost te geven? Dan kan het volgen van een cursus op het gebied van KNX een goed idee zijn. Benieuwd wat KNX is en hoe je als KNX-expert aan de slag kunt gaan? Je leest er hieronder meer over!

Wat is KNX?

KNX is de enige internationale, erkende standaard voor (bedrade) domotica en gebouwautomatisering. Het is een open standaard, wat betekent dat fabrikanten van apparaten en systemen de mogelijkheid hebben om KNX in hun producten te integreren en hiermee compatibiliteit te bieden met andere KNX-apparaten.

Door het toevoegen van slimme oplossingen in woonhuizen, kantoren en fabrieken, wordt er bijgedragen aan extra comfort, veiligheid en gemak. In een woonhuis kun je bijvoorbeeld een thermostaat aan een alarmsysteem koppelen. Hierdoor kun je zien als er een raam open is blijven staan. Maar het is dus ook toepasbaar bij kantoorpanden en fabrieken. Je komt KNX dan bijvoorbeeld tegen bij de toegangscontrole van een bedrijf, een klimaatsysteem of een camerasysteem.

Hoe word je KNX-expert?

Het werken met KNX-systemen vereist enige kennis en vaardigheden, en daarom is het belangrijk om je ontwikkelen door het volgen van een KNX-cursussen. Op die manier leer je de systemen goed te begrijpen.

Heb je nog geen ervaring met KNX-systemen? Dan is de eerste stap om een cursus KNX voor beginners te volgen. Een basiscursus biedt inzicht in de basisprincipes van KNX-systemen, evenals de verschillende componenten, apparaten en modules die worden gebruikt in deze systemen.

Na het afronden van de basiscursus is het belangrijk om praktische ervaring op te doen met KNX-systemen. Door het werken met KNX-systemen in de praktijk, leert men hoe verschillende componenten samenwerken en hoe deze componenten kunnen worden geconfigureerd en geprogrammeerd.

Heb je al ervaring met KNX-systemen of heb je enige werkervaring opgedaan na het volgen van de basistraining? Kies dan voor een vervolgtraining. Op die manier kun jij je straks een echte KNX-specialist noemen, doordat je het officiële KNX-certificaat hebt behaald. Of kies voor een advanced training, waarbij je aan de slag gaat met de onderwerpen OpenTherm, IP en energiemeting.

Foto: geralt/Pixabay