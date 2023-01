Zakelijke hypotheek: dit heb je nodig voor een bedrijfspand

GRONINGEN – Als je een bedrijfspand wil kopen of verbouwen, kun je hiervoor een zakelijke hypotheek afsluiten. Deze verschilt op een aantal zaken van een normale hypotheek. Deze verschillen zullen we in dit artikel nader toelichten.

Vereisten afsluiten hypotheek

Voordat je überhaupt een zakelijke hypotheek kunt afsluiten, moet je als ondernemer aan een aantal eisen voldoen. Of je in aanmerking komt voor een hypotheek, hangt onder andere af van de omzet, de winst en reserves. Om dit te kunnen laten berekenen, moet je jouw jaarcijfers bij de hand hebben. Zorg er dus voor dat je dit vooraf inzichtelijk krijgt.

Eigen geld nodig

Ten eerste is het belangrijk om te benoemen dat de meeste banken maximaal 70% van de marktwaarde financieren. Je hebt dus minimaal 30% van de marktwaarde in eigen geld nodig, alvorens je een hypotheek kan en mag afsluiten. Je mag aan de hand van deze hypotheek een bedrijfspand laten financieren met een leensom tussen de 50.000 en de 10.000.000 euro.

Bijkomende kosten

Naast het eigen geld dat je nodig hebt voordat er een zakelijke hypotheek kan worden afgesloten, zijn er nog een aantal bijkomende kosten waar je rekening mee moet houden. Hierbij kun je denken aan de kosten voor taxatie, onroerende zaak belasting, onderhoudskosten, een opstalverzekering, het vastleggen van de koop bij de notaris en overdrachtsbelasting. Kijk dus van tevoren goed naar mogelijke kosten, zodat je niet voor financiële verrassingen komt te staan.

Twee soorten hypotheken

Er zijn doorgaans twee soorten zakelijke hypotheken. Bij beide vormen betaal je maandelijks aflossing en rente. Het verschil hiertussen zit hem echter in de rente. Bij een annuïteitenhypotheek zijn de bedragen voor aflossing en rente altijd hetzelfde. Wanneer je echter kiest voor een lineaire hypotheek zijn de kosten voor aflossing altijd gelijk, maar daalt het bedrag voor de rente. Hierdoor heb je dus ook minder maandlasten. Laat je hierin dus goed adviseren.

Looptijd zakelijke hypotheek

De looptijd van een zakelijke hypotheek betreft minimaal 5 jaar. Echter worden deze hypotheken het meest verstrekt met een looptijd tussen de 10 en de 20 jaar. Binnen deze periode moet je de hypotheek en de rente terugbetalen. Het is hierbij belangrijk om te benoemen dat je in aanmerking komt voor investeringsaftrek wanneer het bedrijf daadwerkelijk wordt gevestigd in het bedrijfspand. Deze aftrek gaat over de aankoopwaarde van het pand en betreft maximaal 318.449 euro. Omdat dit bedrag en de regels omtrent zakelijke hypotheken aan veranderingen onderhevig zijn, is het van belang om altijd een specialist in de arm te nemen indien je eraan denkt om een zakelijke hypotheek af te sluiten.

Foto: StartupStockPhotos/Pixabay