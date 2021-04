Zelf een wespennest verwijderen, is dat verstandig?

GRONINGEN – Heb je een wespennest ontdekt in of rondom jouw woning? Dan weet je mogelijk niet wat je moet doen. Als je niet of nauwelijks overlast ervaart, besluit je mogelijk om het nest te laten zitten. Toch is dit niet verstandig. Wespen planten zich namelijk in een hoog tempo voort. De populatie kan hierdoor binnen de kortste keren uitgroeien tot honderden of zelfs duizenden wespen. Reden genoeg om het nest te verwijderen. Mogelijk overweeg je om zelf een wespennest te verwijderen. Dit kan, maar is het ook verstandig? In de onderstaande tekst geven wij jou antwoord op deze vraag.

Wel of geen activiteit?

In sommige gevallen kun je zonder problemen zelf een wespennest verwijderen. Zo kun je het nest zelf weghalen als je een aantal dagen achtereen geen activiteit ziet rondom het wespennest. Het kan om een nest van vorig jaar gaan. Een wespennest wordt nooit vaker dan één keer gebruikt. Als het nest er afgelopen zomer ook al zat, zijn alle wespen gestorven of uitgevlogen. In dat geval kun je het wespennest probleemloos zelf verwijderen.

Zie je nog wel activiteit rondom het nest? Dan raden wij jou niet aan om het nest zelf te verwijderen. De wespen in het nest worden dan agressief. Zij zullen het nest verlaten en jou aanvallen, wat resulteert in een aantal pijnlijke steken. Sla een wespennest ook nooit kapot, zelfs niet als het om een betrekkelijk klein nest gaat. Wanneer je het nest vernielt, worden wespen namelijk ook agressief.

Wespen uitroeien

Heb je een wespennest ontdekt dat nog in gebruik is? Dan is het verstandig om het ongedierte eerst te bestrijden alvorens jij je op het nest stort. Je kunt het beste wat giftig poeder in de buurt van de ingang van het nest strooien. De wespen komen hier namelijk mee in aanraking als ze naar binnen vliegen. Het vergif belandt zodoende in het nest. Dit zorgt ervoor dat de wespen binnen de kortste keren sterven. Gaat het om een groot nest? Strooi dan telkens wat nieuw poeder voor de ingang. Vervolgens is het zaak om het nest een paar dagen in de gaten te houden. Is er na een aantal dagen geen activiteit meer? Dan kun je het wespennest verwijderen.

Ongediertebestrijder inschakelen

Als je zelf een wespennest gaat verwijderen, loop je het risico om gestoken te worden. Zit je hier niet op te wachten? Of heb je geen idee hoe je een wespennest moet verwijderen? Dan raden wij jou aan een professionele ongediertebestrijder in te schakelen. Hij weet namelijk precies hoe hij een wespennest te lijf moet gaan. Wanneer de wespen nog actief zijn, gebruikt hij eerst vergif om de wespen uit te roeien. Na een aantal dagen komt hij opnieuw langs, ditmaal om het wespennest te verwijderen. Schakel je een ongediertebestrijder in om een wespennest te verwijderen? Dan ben je binnen de kortste keren verlost van het nest.

Foto: MrsBrown/Pixabay