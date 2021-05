Zilverprijs stijgt met 27% tijdens coronapandemie

GRONINGEN – De prijs van zilver is in één jaar tijd met 27 procent gestegen. Wat drijft deze prijs? En kan de waarde van het edelmetaal nog verder stijgen?

De COVID-19-pandemie heeft grote gevolgen voor veel verschillende markten. Ook het effect van corona op de edelmetalen is merkbaar. De prijs van een ounce zilver (31,1 gram) is ten opzichte van een jaar geleden met 27 procent gestegen. Dat blijkt uit het nieuwe jaarlijkse rapport van het Silver Institute uit Londen, een internationale non-profitorganisatie met leden uit de hele breedte van de zilverindustrie. Volgens de organisatie heeft de pandemie de vraag naar zilver flink doen stijgen.

Vraag overtreft aanbod

Eén van de belangrijkste redenen voor de stijging van de zilverprijs is een toename van de vraag naar het edelmetaal. De vraag naar zilver is al geruime tijd veel groter dan het aanbod en dat zorgt voor schaarste, met een hogere zilverprijs tot gevolg. Want terwijl het aanbod in zilver dit jaar slechts met 8 procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar, is de vraag naar het edelmetaal met maar liefst 15 procent toegenomen. Maar wie of wat veroorzaakt deze toename in de vraag?

De kracht van zilver

Door zijn duurzaamheid en elektrische geleidbaarheid kent zilver veel industriële en technologische toepassingen. Van alle metalen is zilver veruit het de beste geleider. Daarnaast is zilver het beste lichtweerkaatsende metaal dat er bestaat. Zilver kan daardoor op allerlei manieren worden gebruikt, waaronder in smartphones, televisies en pc’s, maar ook in batterijen, juwelen en spiegels. Je zou daarom verwachten dat de vraag naar zilver nu vooral een industriële oorsprong kent, maar niets is minder waar. Door de fabriekssluitingen als gevolg van de COVID-19-pandemie was er op dat vlak juist 5,4 procent minder vraag naar het edele metaal, het laagste in vijf jaar.

Daarentegen nam de vraag naar zilver vanuit beleggers wél toe. Ten tijde van crises gaan mensen namelijk op zoek naar een veilige haven waarmee ze hun vermogen kunnen beschermen. Zilver is al duizenden jaren -net als goud- een manier om geld in vast te zetten. Wie zijn vermogen wil beschermen kan bijvoorbeeld een Palladium Maple Leaf kopen of op zoek gaan naar oud Nederlands muntgeld. Omdat er slechts een beperkte voorraad zilver op de Aarde is, blijven deze munten altijd een bepaalde waarde houden.

Stijgt de zilverprijs door?

Hoewel de prijs van zilver de afgelopen tijd flink is gestegen en het edelmetaal zelfs een lokaal record bereikte, lijkt het einde van de stijging nog niet in zicht. Vanwege zijn dubbelrol als zowel investering als industrieel product, is de verwachting dat de vraag op beide vlakken verder zal toenemen. Zilver speelt namelijk een cruciale rol in het maken van onder andere zonnepanelen en batterijen voor elektrische auto’s. En met een stijgende vraag naar groene energie, heeft zilver volgens analisten op korte en lange termijn een gouden toekomst.

Foto: lecho0047/Pixabay