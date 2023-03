Zo houd je je overleden dierbaren altijd dicht bij je

GRONINGEN – Op welke manier geef jij het verlies van een familielid, een hechte vriend(in) of een goede bekende een plekje? Er bestaan verschillende manieren om hen na overlijden daadwerkelijk dicht bij je te bewaren.

Iedereen gaat op zijn of haar eigen manier om met het verlies van een dierbare. De één doet dit graag in gedachten en de ander hecht meer waarde aan fysieke elementen. Op die manier kun je jouw dierbare(n) namelijk letterlijk dicht bij je bewaren, wat veel mensen een fijn gevoel geeft tijdens en na het rouwproces. Bovendien geeft dit de verzachting dat je een dierbare minder snel zullen vergeten. Eén van de manieren waarop dit kan, is door middel van as sieraden.

Wat zijn as sieraden?

As sieraden zijn sieraden waar de as van een dierbare in kan worden verwerkt. Op deze manier kun je hem of haar altijd dicht bij je dragen. De as wordt doorgaans verwerkt in een hanger of een bedel aan een ketting of armband. Als je graag een as ketting zou willen, dan is er een ruim aanbod om uit te kiezen. Een dergelijke ketting ziet er in principe hetzelfde uit als een normale ketting, maar in combinatie met een hangers wordt het een bijzonder gedenksieraad.

As kettingen zijn er in allerlei kleuren. Dus als je doorgaans gouden sieraden draagt, kun je ook voor een gouden as ketting kiezen. Hetzelfde geldt voor zilverkleurige of rosé gouden sieraden. Je kunt dan vaak zelf de bedel of hanger kiezen waarin de as vervolgens zal worden verwerkt. Misschien betekent een bepaalde vorm veel voor jou, zoals een ster of een hart. Maar je kunt ook kiezen voor een bedel die kan worden gegraveerd, bijvoorbeeld met de geboorte- of overlijdensdatum van de dierbare.

Een persoonlijk proces

Je kunt een as sieraad vaak geheel naar wens laten ontwerpen en samenstellen. Zo kun je een sieraad kiezen dat het beste aansluit bij jouw wensen voor het rouwen om het overlijden van jouw dierbare. Dit proces is erg persoonlijk, waardoor het belangrijk is dat het sieraad ook persoonlijk is. Het is daarnaast goed om te benoemen dat je de bedel of hanger niet zelf hoeft te vullen met as. Het kan namelijk vrij confronterend of moeilijk zijn om dit zelf te moeten vullen. Dit kan voor je worden gedaan door een specialist, om het rouwproces voor jou niet nog lastiger te maken dan dat het al is.

Foto: jclk8888/Pixabay