Zo maak je je thuiskantoor compleet!

Door het coronavirus moeten velen van ons noodgedwongen thuiswerken. Voor de een best prettig gezien de gewonnen reistijd en voor de ander een grote frustratie. Eén ding is zeker: thuiswerken is heel anders dan op kantoor. Geen grote beeldschermen, ergonomische bureaustoel, complete lunch en geen praatjes met je collega bij de koffiemachine. Toch kan thuiswerken ook erg fijn zijn, zolang je maar de juiste middelen hebt. In dit artikelen geven wij je enkele tips om van je thuiskantoor een fijne werkplek te maken.

1. Goede bureaustoel

Op je kantoor heb je vast een goede bureaustoel. Soms vergeten we hoe belangrijk die is. Een goede bureaustoel draagt bij aan een ergonomische zithouding, wat vervolgens weer pijn en ongemak helpt voorkomen. Zorg ervoor dat je niet op de eetkamerstoel blijft zitten, maar regel (via je werkgever) een goede bureaustoel voor je werkplek. Er is zelfs een speciale Bureaustoel Service die in tijden van Corona bedrijven helpt om bureaustoelen van kantoor op te halen en te bezorgen bij de werknemers thuis. Je werkgever heeft nu niet langer een excuus!

2. Noise cancelling koptelefoon

Ben je niet de enige die bij jou thuis aan het werk is? Dan zul je er vast last van hebben als de ander zit te bellen of vergaderen. Gelukkig zijn er speciale koptelefoons die storende omgevingsgeluiden en ruis dempen. Zo kun jij met volle concentratie verder aan je eigen werk. Niet onbelangrijk!

3. Thee- of waterfles

Voldoende drinken is niet alleen belangrijk voor je gezondheid, het draagt ook bij aan je motivatie en productiviteit. Met een glaasje water in de ochtend ga je het echt niet redden. Zorg daarom iedere werkdag voor een goed gevulde fles met water of thee om de dag mee te beginnen. Vergeet niet om de fles in de pauze bij te vullen. Ben je vergeetachtig? Dan kun je ook een speciale waterfles kopen die je vertelt wanneer en hoeveel je moet drinken. Sommigen geven zelfs een signaal.

4. Laptopstandaard

De meeste mensen werken thuis op een laptop. De hele dag boven je laptop hangen is echter niet bevorderlijk voor je nek en rug. Je laptop staat immers altijd een beetje lager. Daarom is het belangrijk om een laptopstandaard aan te schaffen. Zorg dat de laptop op een hoogte staat waarbij er minimale buiging en strekking van de nek ontstaat. Daarnaast is een goede kijkhoek belangrijk; je moet recht in het beeld kunnen kijken. Hiermee voorkom je rug- en nekklachten.

5. Opladers en accessoires

Op werk is er altijd wel iemand van wie de oplader kunt lenen als je hem vergeten bent. Thuis gaat dit echter wat moeilijker. Zeker als je af en toe naar kantoor gaat, dan wil je oplader nog weleens vergeten. Het is daarom verstandig om een extra oplader aan te schaffen en eventueel andere accessoires die je voor werk gebruikt. Denk aan je laptop lader, maar ook aan de lader voor je (werk)telefoon. En je hoeft er niet je huis voor uit, want je kunt alle soorten opladers, zoals een iPhone of Samsung oplader, gewoon online bestellen.

Is jouw thuiskantoor al compleet?

Foto: Free-Photos/Pixabay