Zo organiseer je een succesvolle buitenbioscoop avond

GRONINGEN – Een magische avond met filmplezier, wie wil dat nou niet? Nu het weer nog even lekker is, is het leuk om het filmplezier naar buiten te verplaatsen met een buitenbioscoop. Een ideale optie om nog even te genieten van het weer in plaats van in een bioscoopzaal te zitten. En dat is makkelijker dan je misschien in eerste instantie zou verwachten. Met een buitenbioscoop geniet je van het beste van beide werelden: het comfort van een bioscoop en de privacy van thuis.

Hoe bouw je je eigen buitenbioscoop?

Zoals al eerder werd gezegd, het bouwen van je eigen bioscoop in je tuin is niet zo moeilijk als je misschien zou denken. Met enkele materialen en een klein budget kan je er al een gezellige filmavond van maken. Het enige wat je eigenlijk nodig hebt is een eenvoudige projector en een groot scherm (wat ook een groot laken kan zijn). Wel kan je ervoor kiezen om het geluid bijvoorbeeld te verbeteren met luidsprekers of een kleine box. Dit alles is natuurlijk een stuk makkelijker dan je tv naar buiten proberen te sjouwen of dan het kleine scherm van je laptop.

Wat heb je nog meer nodig voor een goede filmavond?

Een filmavond is natuurlijk niet compleet zonder goede snacks. Niets is lekkerder dan zelfgemaakte popcorn, zoet of zout, of een eigengemaakte dessert. Zeker chocolademuffins of iets anders met chocola kan eigenlijk niet ontbreken bij een filmavond. Daarnaast is het ook een leuke activiteit om samen met vrienden drankjes te maken voor de filmavond. Bijvoorbeeld zelf smoothies of juist een cocktail maken kan ontzettend gezellig zijn. Pak uit en geniet met z’n allen van heerlijke snacks en drankjes, net alsof je in een echte bioscoop zit.

Comfort is key

Tot slot is natuurlijk lekker zitten, net zoals de stoelen in een bioscoopzaal, best belangrijk. Niet van die oncomfortabele klapstoeltjes, maar juist fijne ligbedden voor in de tuin zijn dan ideaal. Het fijne aan een ligbed is dat je de rugleuning kan aanpassen zodat je languit liggend kan genieten van de film. Bovendien is een ligbed vaak niet super breed waardoor hij makkelijk in je tuin past. Kruip je liever wat dichter tegen je vrienden of partner aan tijdens de film? Dan is een comfortabele loungeset van tuinmeubelen misschien wel fijner. Met heerlijke kussens en verschillende keuzes in materiaal kan je er een kiezen die bij jouw smaak past. Met een loungeset doe je daardoor eigenlijk altijd een goede aankoop!

Foto: Roberto Nickson/Unsplash