Zo vind jij de haarstijl die bij jou past

GRONINGEN – Je haar is een van je meest opvallende kenmerken, en het kiezen van de juiste haarstijl kan een aanzienlijke impact hebben op je uiterlijk en zelfvertrouwen. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of gewoon wat inspiratie wilt opdoen, het vinden van de perfecte haarstijl is een leuke en spannende onderneming. In deze blog lees je enkele tips die jou kunnen helpen bij het vinden van de haarstijl. Dus overweeg jij om binnenkort van coupe te veranderen? Lees dan vooral verder!

Pas je kapsel aan op je gezichtsvorm

Het succes van je kapsel hangt grotendeels af van de vorm van je gezicht. Of je nu bij een kapsalon in Groningen of in de Randstad bent, zij zullen die allen beamen. Zo zorgt het juiste kapsel ervoor dat je gezichtskenmerken mooi in balans zijn en dat je eigenschappen het beste tot zijn recht komen. Sta de volgende keer dat je in de spiegel kijkt dus eens stil bij de vorm van je gezicht of vraag om advies bij de kapper. Dit zal je enorm helpen bij het vinden van jouw droomkapsel. Hieronder lees je enkele gezichtsvormen en vind je een paar voorbeelden van looks die hier mooi bij aansluiten.

Een kapsel bij een ronde gezichtsvorm

Een rond gezicht wordt gekenmerkt door brede wangen, een minder sterk gedefinieerde kaaklijn en een zachte kin. Hierdoor oogt het zeer vriendelijk, open en jeugdig. Heeft jouw gezicht een ronde vorm, dan kun je werken met laagjes. Hierdoor voeg je namelijk textuur en volume toe aan je kapsel. Fan van een pony? Dan zit je zeker goed met een rond gezicht. Zo zorgt een schuine pony ervoor dat je kaaklijn scherper oogt.

Hou je toch meer van een korte coupe? Kies dan voor een pixie kapsel. Met dit kapsel komen jouw gezichtskenmerken namelijk het beste tot zijn recht. Zo kun je onder andere de nadruk leggen op je ogen en jukbeenderen.

Kapsels voor een rechthoekig gezicht

Een rechthoekig gezicht wordt gekenmerkt door een langwerpig en hoekig uiterlijk, met een strakke kaaklijn. Om te zorgen dat je gezicht niet te lang oogt, kun je de nadruk van je kapsel meer leggen op de breedte van je hoofd. Dit kun je doen door te kiezen voor een kapsel met veel volume. Denk bijvoorbeeld aan curtain bangs of een zijdelingse pony.

Om dezelfde reden is het af te raden om je haar te lang te laten groeien. Kies daarom eerder voor middellang haar met veel volume. Draag je je haar het liefste wat korter? Dan is een gelaagde bob ook zeker een mooi alternatief.

De coupes voor een vierkant gezicht

Wanneer de vorm van je gezicht meer vierkant is, zul je willen kiezen voor een kapsel dat de hoekige kenmerken verzacht en de natuurlijke symmetrie van het gezicht benadrukt. Iets dat vaak terugkomt, is de keuze voor een lob met een diepe scheiding. Met dit kapsel verzacht je de kaaklijn waardoor hij minder scherp oogt. Andere flatterende kapsels zijn een schuine pony, curtain bangs of een losse bob.

Een kapsel voor hartvormige gezichten

Bij hartvormige gezichten valt de spitse kin vaak direct op. Het doel van je kapsel zal dus zijn om de aandacht hiervan weg te halen en te verleggen naar je ogen en wangen. Dit kun je bereiken door te kiezen voor een kapsel met laagjes. Heb je hoge jukbeenderen? Dan kun je uitstekend kiezen voor stijl haar. Voor de liefhebbers van kort haar is de pixie ook voor deze gezichtsvorm wederom zeer geschikt.

Professioneel advies kan helpen

Hopelijk heb je door het lezen van deze blog meer inspiratie opgedaan voor het vinden van de haarstijl die bij jou past. Het is natuurlijk belangrijk om te onthouden dat jouw persoonlijke voorkeur en je levensstijl ook een belangrijke rol spelen in de keuze voor je kapsel. Staar je dus niet blind op de vorm van je gezicht, en zie het meer als een hulpmiddel dat je kan helpen bij het inschatten of een kapsel bij jou zal staan.

Mocht je niet helemaal zeker zijn welke gezichtsvorm je hebt of dat jouw beoogde kapsel wel bij jou aansluit, laat je dan adviseren door een professional. Ervaren kappers weten namelijk precies wat past bij jouw haartype en gezichtsvorm.

Foto: OrnaW/Pixabay