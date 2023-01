Hoe wed je succesvol op voetbal?

GRONINGEN – Met de legalisatie van online gokken zijn er steeds meer Nederlanders die wedden op voetbalwedstrijden. Waar TOTO jarenlang de koning van wedden op voetbal was, zijn er inmiddels steeds meer sportsbooks bij gekomen die het mogelijk maken om te wedden op sport. Zo kun je bijvoorbeeld ook wedden op darts of Formule 1. Maar het wedden op voetbal is een aparte tak van sport. Hoe zorg je ervoor dat je succesvol op voetbal wed en er dus een leuke winst aan over kunt houden?

Tips voor succesvol wedden

Bij een online casino of loterij heb je vooral veel geluk nodig. Een echte strategie kun je vaak niet opstellen. Dat is bij het voetbalwedden wel anders. Hoewel je geen invloed hebt op het verloop van de wedstrijd, kun je toch vooral zelf beïnvloeden of je weddenschap goed of slecht afloopt. Je hebt namelijk absoluut kennis nodig van voetbal en moet de ontwikkelingen rondom de clubs waar je op gaat wedden op de voet volgen, of anders toch een beetje weten wat er gaande is. Die kennis laat je los op het afsluiten van een weddenschap. Bij het wedden op voetbal bepaal je zelf hoe hoog je inzet is, hoeveel risico je wilt nemen en houd je rekening met de quoteringen. Er zijn een aantal tips om succesvol op voetbal te wedden.

Zet nooit alles in

Voetbalwedden is een andere manier van gokken dan roulette spelen in het online casino. Je hoeft dus niet alles in te zetten op rood of zwart. Sterker nog; bij voetbalwedden is het verstandiger om niet te veel in één keer in te zetten. Helaas zijn er gokkers die dromen van een weddenschap waarbij je meteen tienduizend euro wint. Het komt wel eens voor, maar de realiteit is vaak anders. Zorg er daarom voor dat je je inzetten spreidt. Op die manier kun je voorkomen dat je meteen je hoge inzet kwijtraakt als je weddenschap onverhoopt verkeerd uitpakt. Een goede gokker weet dat hij geen onverantwoorde risico’s moet nemen. Kijk naar het saldo op je speelrekening en zet ongeveer 5 procent van het totale bedrag in per weddenschap. Zeker als je een beginner bent met het wedden op voetbal is een dergelijke spreiding qua inzetten aan te bevelen.

Resultaten uit het verleden

Ken je de uitdrukking: ‘resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst’? Het is slim om voordat je een voetbalweddenschap afsluit eerst te kijken naar de statistieken van voetbalclubs. Zo kun je je beter voorbereiden. Maar houd er natuurlijk wel rekening mee dat de resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Als club A vaker verliest dan wint van club B, wil dat nog niet zeggen dat club A altijd zal verliezen. Houd rekening met verschillende factoren; is de topscorer wel in vorm? Zijn er blessures bij belangrijke spelers van team B? Houd dus rekening met factoren.

Weddenschappen bij meerdere bookmakers

Uiteraard is de TOTO één van de grootste bookmakers van Nederland. Maar er zijn tegenwoordig meer bookmakers waar je kunt wedden op voetbal. Zo kun je je kansen spreiden, want niet iedere bookmaker hanteert dezelfde quotering. Daardoor kun je bij winst bij de één je inzet beter terugverdienen dan bij de ander. Er zijn vaak grote verschillende in de quoteringen, waardoor het zeker kan lonen om bij verschillende aanbieders te wedden. Als je veel verliest, is het niet verstandig om te proberen het verlies weer goed te maken met een nieuwe inzet. Op die manier houd je online voetbalwedden leuk.

Wees nuchter

Voetbalwedstrijden kijken met een flesje bier is een wekelijkse traditie. Met een beetje drinken is niets mis, maar maak het niet te gek. Zorg ervoor dat je je weddenschap hebt ingediend voordat je dat flesje bier opentrekt. Op die manier kun je ervoor zorgen dat je nuchter weddenschappen afsluit. Het is bekend dat als je alcohol drinkt of drugs gebruikt, je vaak minder goede beslissingen maakt. Dit is zeker in je nadeel als je gaat wedden op voetbal. Je wilt immers niet een hoge inzet verliezen, omdat je onder invloed was en niet goed genoeg over de vermoedelijke uitslag van de wedstrijd.

Foto: Alexander Nadrilyanski/Pexels