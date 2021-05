Zomervakantie in het buitenland of op de camping in Grunnen?

GRONINGEN – Sinds 15 mei wordt vakantie naar het buitenland niet meer sterk afgeraden zo blijkt uit reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Betekent dit dat we deze zomer weer onbezorgd op vakantie kunnen?

We zijn met z’n allen toe aan vakantie en ontspanning. Een jaar lang lockdowns en maatregelen vanwege het coronavirus zijn ons niet in de koude kleren gaan zitten. Gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel. Hugo de Jonge (CDA), demissionair vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, liet tijdens de vorige persconferentie weten dat er op basis van kleurcodes per land wordt gekeken naar welke regels er daar gelden. De eerste paar landen staan sinds 15 mei al op ‘geel’.

Kleurcodes

Het demissionaire kabinet heeft een viertal kleurcodes voor reisadviezen opgesteld en gepubliceerd op de website wijsopreis.nl. De code is groen, geel, oranje of rood en geeft een beeld van de veiligheidsrisico’s, de gezondheidsrisico’s en de corona- maatregelen in een land of gebied. Voor landen met een positief reisadvies is de kleur groen of geel. Dat betekent dat je naar deze landen mag reizen voor vakantie. Maar tussen de kleurcodes groen en geel zit wel een klein verschil.

Groen en geel

Kleurcode ‘groen’ betekent dat de veiligheidsrisico’s in dat land of gebied sterk lijken op die in Nederland. Er zijn weinig tot geen besmettingen met het coronavirus en bij terugkomst in Nederland hoef je niet in quarantaine of getest te worden. Hetzelfde geldt voor landen met een gele kleurcode, maar hier zijn een aantal veiligheids- of gezondheidsrisico’s die anders zijn dan in Nederland. Ook zijn er in de ‘gele’ landen coronabesmettingen en kunnen er extra coronamaatregelen worden opgelegd.

Oranje en rood

Bij oranje- en roodgekleurde landen wordt reizen sterk afgeraden. Het demissionaire kabinet adviseert om bij oranje alleen naar het land of gebied te reizen als dat echt noodzakelijk is. In oranje gebieden zijn namelijk veel coronabesmettingen waardoor je met strengere maatregelen te maken kunt krijgen, zoals een lockdown of zelfs het sluiten van de grenzen. Bij terugkeer naar Nederland vanuit een oranje of rood land of gebied zul je een negatieve testuitslag moeten laten zien en tevens in quarantaine moeten.

Voor landen of gebieden met code rood geldt dat dit twee dingen kan betekenen. Zo kan het er door zeer ernstige veiligheidsrisico’s levensgevaarlijk zijn, bijvoorbeeld door de politieke situatie, terrorismedreiging, criminaliteit of natuurgeweld. Het kan ook zo zijn dat het niet mogelijk is om het land in of uit te reizen vanwege vergaande coronamaatregelen. De Nederlandse overheid kan haar burgers in dat geval ook niet terughalen naar Nederland en ook de reisverzekering kan in zo’n geval weinig doen.

Onbezorgd op vakantie

Dat een land groen- of geelgekleurd is, betekent trouwens dat niet dat we daar altijd welkom zijn. Het is namelijk ook mogelijk dat een land geen Nederlandse reizigers wil toelaten omdat de situatie in ons land niet veilig wordt geacht. Daarnaast kan een kleurcode tijdens je verblijf in het buitenland veranderen, waardoor er andere regels gelden. Wie zich hierover niet druk wil maken, kan dus beter vakantie vieren in eigen land. De campings in provincie Groningen bieden bijvoorbeeld ruimte, rust en natuur om de coronastress even achter je te laten en volop te genieten van de zomer!

Foto: lentemamaatje/Pixabay