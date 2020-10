Zorgkosten per Nederlander 300 euro hoger; besparen toch mogelijk

In 2021 stijgen de zorgkosten met ruim 300 euro per Nederlander. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksoverheid in de begroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ondanks de hogere kosten verwacht vergelijkingssite Zorgwijzer dat het in veel gevallen toch mogelijk is om per volgend jaar te besparen op je zorgverzekering.

Oorzaak stijging

De stijging in ziektekosten wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de hogere inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. Deze stijgt volgend jaar met 0,3 procent voor werknemers, ondernemers en gepensioneerden.

Daarnaast verwacht het kabinet dat zorgverzekerden volgend jaar gemiddeld 59 euro meer kwijt zijn aan ziektekostenpremie. Om deze financiële klap te kunnen opvangen, gaat de zorgtoeslag voor lage inkomens omhoog.

Rond midden november zijn alle definitieve zorgpremies bekend. Verzekeraars mogen zelf bepalen in hoeverre de premie omhoog gaat.

Besparen (ook in Groningen)

Ondanks de hogere zorgpremie in 2021 verwacht Koen Kuijper van Zorgwijzer dat we in veel gevallen toch kunnen besparen. “Dat komt omdat veel mensen onnodig zijn verzekerd. Ze betalen premie voor een duur aanvullend pakket dat ze niet of nauwelijks gebruiken. Weggegooid geld”.

Verder stelt Kuijper dat er er veel verzekerden zijn die teveel premie betalen voor een zogenaamd ‘goedkope’ collectieve zorgverzekering, bijvoorbeeld via de werkgever of gemeente. Ook in Groningen speelt dit, waar Menzis collectieve pakketten aanbiedt voor de minima.

Hoewel de gemeente en verzekeraar beiden een deel bijdragen, blijkt in de praktijk dat een andere verzekeraar vaak goedkoper is. Ook is het verplicht om te kiezen voor een aanvullende verzekering én een tandverzekering, zelfs als je geen gebitsproblemen hebt. Alleen een aanvullende polis is alleen mogelijk als de verzekerde een kunstgebit heeft.

Voorbeeld

Arjan heeft een bijstandsuitkering en zoekt een zorgverzekering met een dekking voor 9 behandelingen fysiotherapie en werelddekking voor spoedzorg in het buitenland. Een tandartsverzekering is niet perse nodig. Een controle en gebitsreiniging (circa 60 euro per jaar) kan hij net zo goed zelf betalen. Bij Menzis zou hij terecht kunnen voor 133,63 euro per maand. Hij krijgt er dan ook een tandartsverzekering bij met een dekking tot 250 euro.

Voor een vergelijkbare dekking zijn er al goedkopere opties. De Friesland verzekeraar kost in het geval van Arjan 131,25 euro. Iets goedkoper dus.

Nog goedkoper is Ditzo, waar hij voor zijn gewenste dekking slechts 117,85 euro per maand betaalt. Een verschil van bijna 16 euro per maand met Menzis. Een hoop geld voor iemand met een uitkering.

Prijsverschillen nemen toe

Zorgwijzer merkt verder op dat de prijsverschillen tussen verzekeraars onderling ieder jaar iets toenemen. Tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering zit nu bijna 500 euro verschil.

Dat komt met name door de betere onderhandelingspositie van verzekeraars ten opzichte van zorgaanbieders. Over het algemeen stijgen naturapolissen minder in prijs, omdat verzekeraars zorg scherp inkopen bij gecontracteerde aanbieders. Restitutiepolissen, waarbij ook niet-gecontracteerde zorg meestal volledig wordt vergoed, worden juist steeds duurder. Kortom, de verschillen nemen toe.

Foto: Marek Studzinski/Unsplash