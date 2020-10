‘Zorgverzekering vergelijken loont meer dan ooit’

De zorgverzekering van volgend jaar zou wel eens flink kunnen gaan stijgen. Het kabinet verwacht dat de zorgpremies gemiddeld met vijf euro per maand omhoog gaan. De definitieve premies worden in november bekend gemaakt.

Ieder jaar stellen zorgverzekeraars de premies voor hun verzekeringen opnieuw vast. Daardoor kunnen wij rond elke jaarwisseling een nieuwe zorgverzekering uitkiezen die past bij ons budget en onze zorgbehoefte. Dat is voor velen van ons inmiddels vaste prik. De kosten van een zorgverzekering veranderen jaarlijks namelijk zodanig, dat je een dief van je eigen portemonnee zou zijn als je je verzekering niet opnieuw onder de loep neemt. De verwachting voor 2021 is dat niet alleen de hoogte van de premies zullen toenemen, maar ook dat deze ten opzichte van elkaar flink gaan verschillen. Je zorgverzekering vergelijken loont dus waarschijnlijk meer dan ooit.

Basisverzekering

Het vergelijken van een zorgverzekering is eigenlijk een paradox. Je wilt natuurlijk zo min mogelijk betalen, maar tegelijkertijd wil je niet besparen op goede zorg. Dus: Wat is de goedkoopste zorgverzekering? En op welke zorg heb je dan recht? En waarop juist niet? Gelukkig hebben we in Nederland een basisverzekering waar de basiszorg in is opgenomen. Veel mensen kiezen voor deze basisverzekering met een lage premie in combinatie met een aanvullende dekking voor bijvoorbeeld de tandarts, orthodontist en/of fysiotherapie.

Aanvullende verzekering

Verwacht je komend jaar extra zorgkosten te maken, bijvoorbeeld voor een bril, lenzen of (extra) fysiotherapie? Dan biedt de basisverzekering onvoldoende dekking. In dat geval zou je kunnen kiezen voor een aanvullende verzekering. Welke zorg wel of niet wordt vergoed, verschilt per aanvullende verzekering. Vergelijk de verzekeringen van verschillende zorgverzekeraars daarom goed met elkaar en vergeet niet om na te gaan of de premie van de aanvullende verzekering opweegt tegen de vergoeding. Je kunt soms namelijk meer aan premie betalen dan door de verzekeraar wordt vergoed.

Zorgverzekering vergelijken

Zoals gezegd worden de premies van zorgverzekeringen vrijwel ieder jaar duurder. Daarentegen is de dekking van aanvullende verzekeringen juist alsmaar beperkter geworden. Een zorgverzekering die vorig jaar qua dekking goed paste, zou komend jaar heel anders kunnen uitpakken. Het is daarom belangrijk om je zorgverzekering jaarlijks zorgvuldig te bekijken. Vanaf 12 november kun je je zorgverzekering vergelijken voor 2021 om deze vervolgens direct online afsluiten. Dus pak alvast je huidige polis erbij en ontdek of je ergens anders betere voorwaarden vindt. Je kunt misschien wel een paar honderd euro per jaar besparen!

Foto: milcamu/Pixabay