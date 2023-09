ZZP’ers: Regel de verzekeringen goed!

GRONINGEN – Wist je dat veel ZZP’ers onderverzekerd zijn? Als zelfstandig ondernemer loop je veel risico. Ieder risico brengt kosten met zich mee en kunnen op termijn zorgen voor grote financiële problemen. Zeker als je ergens niet tegen verzekerd bent. Maak je bijvoorbeeld gebruik van bedrijfsvoertuigen? Dan zijn er toch nog veel mensen die kiezen voor een privéverzekering. Terwijl een bestelautoverzekering ZZP online afsluiten juist grote voordelen met zich meebrengt. Maar waarom is het dan zo belangrijk dat je de verzekeringen goed gaat regelen? Na het lezen van onderstaande informatie kan je snel aan de slag met afsluiten.

Bescherming in tijden van nood

Als ZZP’er moet je te allen tijde een bescherming hebben in tijden van nood. Werk je bijvoorbeeld aan een groot project voor een klant, maar krijg je te maken met gezondheidsproblemen of een ongeluk? Dan kan het zomaar zijn dat je een tijd lang niet aan het werk kan. Jouw inkomen daalt aanzienlijk en je vaste lasten blijven toch doorlopen. In het geval van een ongeluk met jouw bedrijfsvoertuig houdt dit ook nog eens in dat je de schade aan het andere voertuig moet betalen. Maar waarvan betaal je dit? Juist, met een verzekering hoef je dit niet meer uit jouw eigen vermogen te halen.

Flinke kosten bij aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid in het geval van schade kan flink in de kosten lopen. Zowel fouten aan een bouwproject, de producten die je bij klanten levert als aan voertuigen kennen een hoog prijskaartje. Het zijn bedragen die je als ZZP’er vaak niet beschikbaar hebt. Ook hiervoor is het dus van belang dat je zo goed mogelijk kijkt naar de verzekeringen die deze bedragen dekken. In het geval van een bedrijfsauto kan je zelfs de schade aan jouw eigen voertuig vergoed krijgen, mits je de juiste dekking hebt uitgekozen. Kijk dus wel goed naar de dekkingen en de extra mogelijkheden voordat je deze zakelijke verzekeringen afsluit.

Jouw bedrijf kunnen voortzetten

Maar hoe zit het dan met jouw bedrijf? Zelfstandig ondernemers zijn vaak minder vermogend dan de grote bedrijven. Waar een groot bedrijf vaak een spaarpotje beschikbaar heeft voor ongevallen, ben je als ZZP’er vaak genoodzaakt jouw eigen spaarrekening te plunderen. De zakelijke verzekeringen kunnen daarom jouw redding zijn. Hoe hoger het schadebedrag, hoe groter de kans is dat jouw bedrijf geen voortgang heeft na het betalen van de schade. De bestelautoverzekering afsluiten voorkomt dus ook dat je niet meer kan doen wat je het liefste doet.

Fiscale voordelen voor meerdere zakelijke verzekeringen

Als laatste kunnen een bestelautoverzekering of een van de andere zakelijke verzekeringen voor ZZP’ers ook nog fiscale voordelen opleveren. Sommige premies zijn namelijk fiscaal aftrekbaar. Hierdoor is jouw belastingaangifte vaak in jouw voordeel. Zorg er wel voor dat je op de hoogte bent van wat wel en niet fiscaal aftrekbaar is. Zo voorkom je op een later moment alsnog een hoge kostenpost. De gemoedsrust die je hiermee krijgt geeft jou de gelegenheid om klanten te blijven helpen en jouw bedrijf verder uit te breiden.

Foto: weis2/Pixabay