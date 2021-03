35 jaar vriendschap tussen Groningen en San Carlos

GRONINGEN – Ondanks dat de Coronacrisis de wereld nog in zijn greep houdt, viert Stedenband Groningen-San Carlos (Nicaragua) met trots en plezier het 35-jarig bestaan van deze unieke vriendschapsband.

“Uniek omdat in het huidige tijdsgewricht samenwerking tussen steden in deze vorm onder druk staat en de term ‘stedenband’ bij mensen vaak een gevoel van gedateerdheid en ‘geitenwollensokken’ oproept. Maar niets is minder waar. De Stedenband is springlevend en juist ontzettend interessant als je kijkt naar een wereld die steeds verder globaliseert en waar migratie, integratie, gelijkwaardigheid en duurzame banden steeds belangrijker worden. Daarin vervult de Stedenband een betekenisvolle rol.”

“Als sinds begin jaren ’80 werken we als steden één op één samen en zetten we ons in voor een duurzame en eerlijke samenleving in beide steden: San Carlos èn Groningen. Dat doen we via prachtige projecten op het gebied van bijvoorbeeld microkrediet, kunst, cultuur & ambacht, sport, LGBTI+ en huiselijk geweld. Daarnaast organiseren we succesvolle stagetrajecten in samenwerking met het UMCG, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. Ook verzorgen we workshops op het MBO en gastlessen op basis- en middelbare scholen.”

“Al deze onderwijsvormen bieden studenten en leerlingen de mogelijkheid te leren functioneren in en schakelen tussen verschillende culturen. Zo dragen we bij aan professionele en persoonlijke ontwikkeling en aan mondiaal burgerschap. Het duurzame en persoonlijke karakter van de vriendschap draagt eraan bij dat resultaten en kennisuitwisseling ook echt tot stand komen en dat ‘van elkaar leren’ geen loze belofte is. Dat zien we ook in onze steeds succesvollere samenwerking met de andere Europese zustersteden van San Carlos. Door samen te werken komen we tot een meer integrale aanpak en hebben we meer slagkracht in onze zusterstad.”

“De officiële vorming van de Stedenband, door de gemeenteraad op 1 oktober 1986, is reden om dit jaar verschillende activiteiten in Groningen en San Carlos te organiseren. We trappen in Groningen af met onze digitale pubquiz op dinsdag 13 april. Ook starten we een campagne met de titel Ciudad en Stad/Vier het verschil, waarbij we beide steden (opnieuw) kennis met elkaar laten maken. Later in het jaar, als de Corona-maatregelen dat toelaten, zullen we ook andere activiteiten organiseren, zoals onze filmavond Cineragua, workshops, en verschillende sportactiviteiten.”

Foto: Stedenband Groningen-San Carlos