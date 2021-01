400 Culturele instellingen dromen de zalen weer vol

PROVINCIE – Wat begon als een hoopvolle tekst speciaal geschreven voor één theater, werd al snel omarmd door de gehele culturele sector en groeide uit tot een poëtisch statement dat per vandaag sector breed wordt verspreid. Aan alle mensen die theater een warm hart toedragen.

Het kunstwerk, bestaande uit een door Jan Beuving geschreven column en een video, gaat over de belofte van een lege zaal, waarin de magie van wat straks weer kan en mag sluimert. De 400 theaters, podia, producenten, impresariaten, academies, sectorinstellingen, festivals, koren, orkesten, ensembles, dans- & theatergezelschappen kijken reikhalzend uit naar dat moment.

Videokunstwerk

Podiumkunstenaars

Hans van Manen (dans), Peter Pannekoek (cabaret), Soumaya Ahouaoui (toneel), Jaap van Zweden (muziek) en Simone Kleinsma (musical) spraken deze op tekst gezette hoop uit. Verder werd er samen gewerkt met danser Uri Eugenio (LeineRoebana) en een viertal pianisten: Hannes Minnaar, Yang Yang Cai, Helena Basilova en Iris Hond. Zij spelen op 4 vleugels een deel uit Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Regisseur van de video is Katja Akkerman.

De Klinker doet mee

De sector belooft alvast 400 kaarten voor de bezoekers te reserveren. Als straks de deuren weer helemaal open gaan, maakt het publiek kans om 2 kaarten voor een voorstelling of concert te winnen. In een volle zaal, waarmee de belofte werkelijkheid wordt. Ook Cultuurhuis De Klinker in Winschoten doet mee, “want ook wij zien ons publiek graag weer genieten van een prachtige voorstelling.”

Foto: De Belofte/Droom mee