Aftellen met de online Visit Groningen Adventskalender

GRONINGEN – Iedere dag kan je online een nieuw deurtje openmaken en meedoen met de winactie van die dag. Wat de winactie is ontdek je pas als je het deurtje hebt opengemaakt, net als bij een normale Adventskalender. Met deze winacties maak je bijvoorbeeld kans op de leukste cadeaus die worden aangeboden door ondernemers en tickets voor leuke uitjes in de stad en provincie. De prijzen zijn dit jaar nog groter en spectaculairder dan vorig jaar. Denk aan tickets voor Groningse festivals, VIP-plekken bij een sportevenement, een luxe diner en een overnachting op een idyllische locatie in de provincie.

Foto: Marketing Groningen