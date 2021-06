Al Fath Kamil wint jongerenfotowedstrijd Kunstpunt Groningen

GRONINGEN – De jongerenfotowedstrijd van de Kunst op Straatweken is gewonnen door Al Fath Kamil. Dat maakt Kunstpunt Groningen bekend.

Met de fotowedstrijd daagde Kunstpunt jongeren uit een foto te maken van een ontmoeting bij Kunst op Straat. Al Fath Kamil fotografeerde vijf jongeren bij ‘Wereldplek’ op het schoolplein van de Kluiverboom en het Alfa college en wint daarmee een polaroid camera. ‘Een sterke foto met een origineel perspectief,’ oordeelde de jury.

Kunst op Straatweken

Tijdens de Kunst op Straatweken zet Kunstpunt Groningen de bijna 600 kunstwerken op straten, pleinen en gevels in de spotlight. Het thema van dit jaar is ‘ontmoeting’. Naast de fotowedstrijd voor jongeren was er een kunstroute voor de bewoners van woonzorglocatie De Pelster en kon worden gestemd op de Kunst op Straatprijs. De winnaar van de Kunst op Straatprijs wordt volgende week bekend gemaakt.

Foto: Al Fath Kamil