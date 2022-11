Alles over klompen: van schoeisel tot souvenir

GRONINGEN – Klompen zijn een iconisch gedeelte van de Nederlandse historie. Het stereotype van een Nederland volgens buitenlanders is immers iemand die klompen draagt en kaas aan het eten is. Echter weten steeds minder Nederlanders veel over klompen. Langzaam maar zeker wordt dit schoeisel minder vaak gebruikt. Wil jij graag meer weten over klompen? In deze blog ben je zeker aan het juiste adres, want je ontdekt hier alles over klompen.

De geschiedenis van klompen

In de eerste plaats is het goed om de geschiedenis en oorsprong van klompen te kennen. Als je een bepaald product draagt, is het namelijk altijd leuk om te weten waar het vandaan komt. Zoals je misschien al wel weet, zijn klompen ontstaan in de 17e eeuw. Dit was de tijd dat de boeren in Nederland steeds vaker gebruik maakten van klompen. Klompen veel beter bestand tegen het weer dan de schoenen die toen gebruikelijk waren. Daarnaast waren klompen ook veel goedkoper dan andere soorten schoenen.

In de 19e eeuw werden klompen steeds populairder. Dit had verschillende redenen. In de eerste plaats namen de stoomtreinen in deze periode een vlucht. Hierdoor werd het steeds gemakkelijker en sneller om hout te vervoeren. Daarnaast werd ook het wegennetwerk steeds uitgebreider. Dit was belangrijk, want het betekende dat mensen gemakkelijker konden reizen. Dit had weer als gevolg dat klompen steeds meer in de mode kwamen.

Klompen als souvenirs

Ten tweede worden klompen tegenwoordig veelal als souvenirs verkocht. Dit is natuurlijk logisch, want klompen zijn een iconisch stukje historie en traditie van Nederland. Wanneer je naar het buitenland gaat, is het dan ook leuk om wat klompen mee te nemen voor je vrienden en familie. Daarnaast zijn klompen ook gewoon leuke aandenkens aan je vakantie.

Huidige vormen van klompen

Hoewel klompen als oubollig worden gezien, bestaan er tegenwoordig ook moderne vormen van klompen. Wat dacht je bijvoorbeeld van Crocs? Deze schoensoort heeft inmiddels vrijwel de hele wereld veroverd. Daarbij is de inspiratie voor Crocs klompen geweest. Ook in ziekenhuizen zijn er klompen te vinden. Medische klompen zitten namelijk erg comfortabel en zijn anti-slip, waardoor het leven van ziekenhuispersoneel net wat eenvoudiger wordt gemaakt. De klomp speelt ook in de huidige wereld dus nog een relevante rol.

Al met al heb je in deze blog alles geleerd over wat je over klompen zou moeten weten. Welk aspect van klompen vind jij het interessantst? Laat het weten in de comments op Facebook!

Foto: deblaeij/Pixabay