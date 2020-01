Amateur Jazz Dag bij Brouwerij Martinus en VRIJDAG

GRONINGEN – Op zondag 9 februari kunnen alle jazzmusici en -liefhebbers uit de regio genieten van jazz tijdens de Amateur Jazz Dag.

“De Amateur Jazz Dag staat in het teken van ontmoeten, luisteren, leren en spelen”, zegt VRIJDAG-docent Diederik Idema, zelf al jaren actief in de jazzscene in Groningen. “Het wordt een middag vol met workshops van te gekke jazzmuzikanten en een spetterend optreden en diner bij Brouwerij Martinus.”

Tijdens de workshops werk je aan solo’s, timing, samenspel en presentatie. Je leert de fijne kneepjes van jazz van professionele muzikanten, waaronder Anton Goudsmit, Rogerio Boccato, Bert van Erk, Jose Zwerink en Diederik Idema. De dag wordt afgesloten met een (optioneel) concert en diner bij Brouwerij Martinus, een perfecte gelegenheid om te netwerken met andere muzikanten. De Jazz Dag is ook toegankelijk voor internationals.

Samenwerking

VRIJDAG organiseert de Amateur Jazz Dag in samenwerking met Swingin’ Groningen, het Prins Claus Conservatorium en Brouwerij Martinus. De workshops vinden plaats bij VRIJDAG aan de Sint Jansstraat 7. Het diner en concert worden georganiseerd bij Brouwerij Martinus aan de Kostersgang 32-34. Voor beide activiteiten kunnen afzonderlijk tickets worden gekocht. Kijk voor meer informatie op bijvrijdag.nl/muziek.

Foto: Anton Goudsmit/VRIJDAG