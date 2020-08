De atelierroute van Eems tot Westeremden wordt dit jaar voor de negende keer gehouden. De route trekt jaarlijks honderden bezoekers uit alle windstreken van het land. De kunstenaars openen hun deuren in de weekenden van 5&6 en 12&13 september van 11.00 tot 18.00 uur

In dit coronajaar is het aantal deelnemende kunstenaars iets minder dan in voorgaande jaren, maar er doen toch nog genoeg kunstenaars mee om er een interessante route van te maken. De route is in 2012 opgezet om het werk van de kunstenaars die hier leven zichtbaar te maken. Bovendien kunnen de bezoekers op weg van het ene naar het andere atelier genieten van het prachtige Groninger landschap.

De deelnemende kunstenaars zijn – in Westeremden: Marchien Cordes, zij werkt met keramiek en oud ijzer voor beelden en multimedia voor collages. In Eenum aan de Gerichtsweg 2 vinden we beeldhouwer Maarten Burggraaff (alleen 5&6 september). In Jukwerd aan de Jukwerderweg 62 vinden we Hiwe Groenewolt met o.a. beelden van klei, en beeldhouwster Elise d’Hont. In Zeerijp aan de Borgweg 87: Corrie Geurts van Kessel met schilderijen en tekeningen van verschillende soorten bomen. In ’t Zandt aan de Hoofdstraat 4: Marilyn Josiena met portretten in klei, steen en potlood, Jos Mulders: olieverf schilderijen en etsen en gaste Guinnevère Sophie met digital art. In Loppersum zijn er drie adressen: aan de Molenweg 47 vinden we het atelier van Nanny ter Wiel, zij werkt in olieverf en pastel (niet op 12 september), aan de Kruisweg 25 toont Anneke Bakker haar landschappen, dorps- en stadsgezichten. Zij heeft twee gasten: Josephine Wortelboer -keramiek en brons – en Hanny Jansen (portretten) en aan de Nieuwstraat 6 toont Jan Schoffelmeijer zijn tekeningen, schilderijen en ruimtelijk werk van allerlei verschillende (recycle) materialen. In Wirdum, Stadsweg 36 vinden we het atelier van Antje Sonnenschein waarin zij haar liefde voor Groninger landschappen toont (alleen 12 &13 september). Haar kleurrijke schilderijen doen denken aan die van De Ploeg en tenslotte aan de Wirdumerweg 43 woont Sija Brouwer (zij maakt beelden van klei, aluminiumcement, natuursteen, brons en neolith.

Foto: Nanny ter Wiel