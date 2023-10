Bach door Simon Bouma (orgel) en Judith Oost (cello)

BEERTA/GARMERWOLDE- Het duo Judith Oost en Simon Bouma brengt de orgels in de Noordelijke provincies op een verfrissende manier onder de aandacht in de zeldzame combinatie van cello en orgel. Dit jaar reist het duo door de provincie Groningen met het concert BACH! Een muzikale ontmoeting in zeven Groninger kerken.

BACH! is een ontmoeting tussen twee instrumenten waarvoor Bach’s composities van onschatbare waarde zijn: de cello en het orgel. De beide instrumenten gaan met elkaar in dialoog. Ze vertellen samen een muzikaal verhaal, waarin de wereldlijke en geestelijke muziek van Johann Sebastian Bach naast elkaar klinkt.

Veelzijdige composities

Er worden orgelkoralen gespeeld in een bewerking voor cello en orgel, delen uit de sonates voor gamba en klavichord, delen uit de solosuites voor cello en preludes, fuga’s en een fantasia voor orgel solo. Uit het programma blijkt hoe veelzijdig de composities van Johann Sebastian Bach zijn en hoe dicht ze staan bij onze menselijke gevoelswereld.

Eerstvolgende concerten

Op 15 oktober 2023 om 16.00 uur wordt er gespeeld in de Bartholomeuskerk van Beerta. Hier klinkt het orgel, dat in 1862 werd gebouwd door de orgelbouwer Petrus van Oeckelen. Het volgende concert in de reeks wordt gespeeld op 19 november 2023 in de Dorpskerk van Garmerwolde. Kijk voor meer informatie op barrevoet.nl.

Medemogelijk gemaakt door

De concertreeks wordt medemogelijk gemaakt door: Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, Emmaplein Foundation, Stichting Beringer Hazewinkel, Stichting Fonds Eemsmond, SNS Fonds Middelstum en de Gemeenten Oldambt, Westerkwartier, Westerwolde, Eemsdelta en Stadskanaal. De organisatie vindt plaats in samenwerking met de plaatselijk betrokkenen bij de kerken.

Foto: Ingezonden