Bas van der Heide (22) brengt eerste boek uit

GRONINGEN – Bas van der Heide (1998) uit Groningen presenteert deze week zijn eerste boek: 100 dagen corona.

De titel doet al vermoeden dat het boek iets te maken heeft met de coronacrisis. Tijdens de eerste golf schreef Bas iedere dag een column over de uitzonderlijke situatie. Hij volgde het nieuws nauwlettend en liet ook zijn gevoelens niet onbesproken. Pas na honderd dagen hield hij ermee op. Het resulteerde in een uniek document, dat ongetwijfeld herkenbaarheid oproept.

In 100 dagen corona zijn alle columns, die zijn geschreven tussen 13 maart en 20 juni 2020, gebundeld. Het boek is vanaf vandaag verkrijgbaar via Uitgeverij Brave New Books, bol.com en basvdheide.nl/webshop.

Bas van der Heide

In het dagelijks leven is Bas acteur. Hij speelde in het verleden onder meer in Uut de Hoogte en Hotel Zigterman. In september speelde Bas nog in Hotel Struvé. Een deel van de columns van Bas van der Heide verschijnt ook op de website van de Groninger Krant.

Foto: Bas van der Heide