GRONINGEN – Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen rondom corona, wordt het Bevrijdingsfestival Groningen verplaatst naar 2021.

Voor de Nationale Herdenking en de Nationale Viering van de Bevrijding op 4 en 5 mei wordt een alternatief bedacht. Directeur Diederik van der Meide vindt het jammer, maar noodzakelijk: “Er komen ontzettend veel mensen naar ons festival en dat is in deze tijd het laatste wat je wil. We kiezen er daarom voor om het festival te verplaatsen naar 2021.”

Foto: Bevrijdingsfestival Groningen