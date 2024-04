Blikopener Festival: Van hiphop naar Zuid-Amerikaanse vibes

GRONINGEN – Blikopener Festival bevestigt vandaag de komst van Hang Youth, Kleine Crack & Slatger, Batatuké, Coco Coquelicot, ARK/Connor Schumacher, New Dutch Connections, Massih Hutak en Rijker dan een Miljonair naar de Suikerfabriek. Meer informatie over het volledige festivalprogramma en tickets via: blikopenerfestival.nl.

Hang Youth houdt het midden tussen een grappig kunstproject, een kwade tweet en een bloedserieuze punkband. Met ultrakorte, furieuze hardcore poppunk-beukers legt Hang Youth hun sociale onvrede vast. Het Vlaamse duo Crack & Slagter is trouw aan een specifieke stijl van Gangsta rap, de Memphis Horrorcore.

Minimale synths en beats van producer Slagter ondersteunen de onomwonden thema’s, zoals drugs en moord, die MC Kleine Crack aansnijdt. Batatuké vermengt de kleuren van Braziliaanse, Afrikaanse, Caribische en andere Zuid-Amerikaanse ritmes tot een heerlijke, dansbare mix. Bevlogen, opzwepend en onverschrokken: Coco Coquelicot combineert warme grooves en stevige baslijnen in haar unieke mix van clubgeluiden.

Podiumkunst

Connor Schumacher nodigt het publiek uit in de ARK Rave Studio. Een ruimte waar iedereen enthousiast en bewonderenswaardig mag bewegen. Volgens Connor zou de samenleving er veel beter uitzien als we elke dag zouden dansen.

Iedereen heeft toekomstdromen, maar niet iedereen krijgt de kans ze na te jagen. In Future Citizens geeft New Dutch Connections het podium aan (ex)-vluchtelingen. Bezoekers ontmoeten nieuwe Nederlanders en ontdekken hun talenten en dromen.

Nieuw in de expo

Er zijn ook twee nieuwe namen voor de Blikopener expositie bevestigd. Massih Hutak is een Nederlandstalige hiphopartiest, producer en schrijver uit Amsterdam-Noord. Hij richtte de op hiphop geïnspireerde grassroots-beweging Verdedig Noord op. Door middel van kunst-cultureel en sociaal-maatschappelijk werk zet Massih zich in voor een solidaire stad. Voorbeelden daarvan toont hij op Blikopener Festival.

In het artistieke programma Rijker dan een Miljonair nodigen social designer Madelinde Hageman en design antropoloog Tina Lenz het publiek uit om collectief verbeelding te geven aan armoede en rijkdom. Angst voor armoede is een gevoel dat iedereen kent. Maar wat betekent het om je arm of rijk te voelen? En heeft dat altijd te maken met het wel of niet hebben van geld?

Pay-What-You-Can!

Festivaltickets voor vrijdagavond 7 juni en zaterdagavond 8 juni zijn nu te koop via blikopenerfestival.nl. Blikopener Festival wil voor iedereen toegankelijk zijn, daarom kiezen bezoekers zelf hoeveel entree ze betalen. Ticketprijzen variëren van € 5,- tot € 40,-.

Met dank aan

Blikopener Festival wordt georganiseerd door Buro Mix, een cultureel productiebureau uit Groningen. Samen met kunstenaars, ontwerpers, organisaties en inwoners laat Buro Mix zien waar het mis gaat in onze samenleving. Het doel is om alternatieven aan te dragen voor de systemen waar we in vast zijn gelopen. Om zo samen te streven naar een rechtvaardige en duurzame wereld.

Blikopener Festival is mede mogelijk gemaakt door het Cultuurfonds, Emmaplein Foundation, Fonds voor Cultuurparticipatie, Fonds ZOZ, Gemeente Eemsdelta, Gemeente Groningen, Kunstraad Groningen, Stichting J.B. Scholtenfonds & stichting H.S. Kammingafonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Vriendenloterij Fonds en VSBfonds.

Foto: Coco Coquelicot