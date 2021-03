Boek over de eerste vrouwelijke studenten aan de RUG

GRONINGEN – Bij Uitgeverij Aspekt verscheen onlangs een boek over de eerste vrouwelijke studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Nadat meisjes in de jaren 1860 tot de nieuwe middelbare scholen waren toegelaten, volgde spoedig hun wens aan de universiteit te kunnen studeren. In Nederland meldden zich in de jaren zeventig de eerste vrouwen: te Groningen in 1871. Sindsdien nam hun aantal nog maar heel geleidelijk toe: van 1871 tot en met 1900 werden 137 studentes daar ingeschreven.

In De eerste vrouwelijke studenten aan de universiteit te Groningen 1871 – 1900 probeert de auteur hun sociale achtergrond te achterhalen, evenals hun vooropleiding, de gekozen studierichting en hun studieresultaten. Tevens is nagegaan welke carrières zij in de maatschappij hebben gemaakt.

Over de auteur

A.H. Huussen jr. (1941) studeerde geschiedenis te Leiden en is emeritus hoogleraar in de geschiedenis na de middeleeuwen aan de Rijksuniversi- teit te Groningen. Hij publiceerde onder meer biografieën van Sophie van Leer, Mewes Jans Bakker, Hemmo Dijkema, Jacoba van Heemskerck en Alex de Jong.

