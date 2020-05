CBK eert Groninger oorlogsmonumenten in bevrijdingsdagvideo

GRONINGEN – Het Centrum Beeldende Kunst (CBK) in Groningen eert Groninger oorlogsmonumenten in een speciale bevrijdingsdagvideo.

Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Om de herinnering in leven te houden zijn in Groningen veel oorlogsmonumenten op straat te vinden. Het CBK zorgt voor de rijke Groninger Kunst-op-Straatcollectie en licht in een speciale bevrijdingsdagvideo de verhalen bij een aantal van de kunstwerken uit.

Online tour

Presentator Albert Westerhoff vertelt in de online tour over de verborgen en poëtische wetenswaardigheden achter de kunstwerken. De tour gaat langs het Joods Monument van Eduard Waskowsky, het Werkmanmonument van Armando, Sint-Joris en de draak van Ludwig Oswald Wenckebach en de kunstwerken in de Folkingestraat uit het project Verbeeld Verleden.

Portaal

In de Folkingestraat staat de presentator nog eens extra stil bij Portaal van kunstenaar Gert Sennema, dat eerder dit jaar werd uitgeroepen tot sleutelwerk in de Nederlandse geschiedenis van kunst in de openbare ruimte.

Foto: CBK