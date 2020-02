Colin Mooijman geeft ouderen met sterfwens een stem

GRONINGEN – De Groningse rapper Colin Mooijman geeft met zijn nieuwe single Het Is Goed Zo een stem aan ouderen met een sterfwens.

Mooijman kruipt in het nummer in de huid van de oudere man,. De inspiratie haalde hij uit de ervaringen met zijn opa’s. “Ik heb mijn beide opa’s met pijn en moeite zien strijden tot het bittere einde,” aldus de rapper. “Ik heb ze zien aftakelen en ik voelde wat het met hun zelf deed en met ons als familie. Ik vond het verschrikkelijk en ik gunde ze een humane en pijnloze dood.”

Het Is Goed Zo

Het gevoelige en intense rap-nummer vertelt het verhaal van een oude man die niet meer wil leven, die eigenlijk niet meer kan leven. Hij is eenzaam en voelt zich gevangen in zijn aftakelende lichaam. Hij wenst een waardig afscheid. Een menselijk einde. De man neemt met dit nummer afscheid van zijn familie en vrienden en van het leven. Het Is Goed Zo wordt vandaag officieel uitgebracht tijdens de Week van de Euthanasie.

Videoclip

Colin Mooijman

Vroeger wilde Mooijman rapper worden. De Stadjer timmerde zo’n 15 jaar geleden ook wel redelijk aan de weg. Hij won de Groninger Popprijs met zijn groep De Noordelijke Alliantie. Maar hij kreeg last van faalangst en stopte prompt met het maken van muziek. Mooijman koos voor een andere carrière en ging als camera-journalist en video-maker aan de slag. De muziek bleef echter altijd kriebelen.

Eind 2018 maakte Mooijman een comeback door met het liedje Het Is Goed Zo mee te doen met de muziekcompetitie ArtRocks. Hij won de regiofinale in het Drents Museum waarmee hij een plek in de finale in Paradiso, Amsterdam afdwong. Inmiddels heeft Mooijman zijn draai in de muziek gevonden. In de zomer van 2019 gooide hij alle schroom van zich af en bracht hij zijn eerste single Niet Zo Serieus uit.

Foto: Colin Mooijman