Concert ‘Guitar Bizarre’ in Pictura Groningen

GRONINGEN – Op vrijdag 21 juni 2024 speelt het gitaarduo Guitar Bizarre bij Kunstlievend Genootschap Pictura te Groningen.

In 2021 hebben de gitaristen Hendrik Jan de Jong en Remco de Haan het innovatieve gitaarduo Guitar Bizarre opgericht. Hendrik Jan staat aan de basis van de pop/rockband Nemesea en Remco is voormalig lid van het Groningen Guitar Duo. De achtergrond van beide musici is hiermee totaal verschillend en dit biedt het duo de mogelijkheid om muziek uit twee culturele sectoren op een vernieuwende manier met elkaar te verbinden.

De gitaristen spelen op (zowel klassieke als western) akoestische gitaren en maken deels gebruik van zelf gecomponeerde backing tracks. Deze combinatie geeft de muziek een geheel eigen en origineel karakter en levert een nieuwe benadering van zowel klassieke muziek als verschillende andere stijlen op. Het repertoire bestaat uit eigen arrangementen van klassieke muziek, arrangementen van nummers uit de pop- en jazzwereld en eigen composities.

Guitar Bizarre stelt een breed publiek in staat om op een laagdrempelige manier kennis te maken met een nieuwe benadering van klassieke en moderne muziek. Het duo creëert een stijl waarbij de scheiding tussen klassieke muziek en andere vormen van moderne muziek veranderd wordt naar een succesvolle, innovatieve en avontuurlijke combinatie van deze stijlen.

