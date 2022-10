Concert Las Niñas y Compadres in Nieuw-Beerta op 9 oktober

NIEUW-BEERTA – Salonorkest Las Niñas y Compadres geeft op zondag 9 oktober een concert in de kerk van Nieuw-Beerta.

Onder leiding van dirigent Jelte Duister en in samenwerking met vaste solisten Nomi de Ridder en Annechienus Pot brengt het orkest een zeer gevarieerd programma. Op het programma staat muziek van Haydn, Mozart en Strauss en verschillende liederen uit operettes. Speciale gast deze middag is violiste Jarith Ebenau. Het concert begint om 14.30 UUR. De toegang is niet gratis. Meer informatie op lasninas.nl.

Foto: Salonorkest Las Niñas y Compadres