‘Corona zet rechten van meisjes en jonge vrouwen onder druk’

GRONINGEN – De maatregelen rondom de coronapandemie hebben enorme gevolgen op het leven van meisjes en jonge vrouwen in Afrika.

Vanwege de lockdown zit een groot deel van de wereldbevolking in ongeveer 90 landen op dit moment thuis. En hoewel de lockdowns en quarantaines essentieel zijn om de het coronavirus in te dammen, hebben de maatregelen ook een keerzijde. Economische en sociale gevolgen zorgen dat inkomens dalen en de stress toeneemt. En wanneer je dag en nacht bij elkaar op de lip zit, kunnen spanningen in een gezin behoorlijk toenemen.

Meisjes betalen de prijs

Volgens het United Nations Population Fund (UNFPA) zijn het vooral meisjes en jonge vrouwen die slachtoffer worden van crisis. Wereldwijd staan hun rechten op dit moment onder druk doordat zij een verhoogd risico hebben op seksueel en gendergerelateerd geweld, seksuele uitbuiting, vroegtijdige zwangerschap, gedwongen huwelijken en meisjesbesnijdenis. De grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie Amref Flying Doctors zet zich in om deze schadelijke praktijken te stoppen.

Meisjesbesnijdenis?

Meisjesbesnijdenis is bij veel nomadische gemeenschappen een traditie waarbij (een deel van) het vrouwelijke geslachtsdeel wordt verwijderd om de overgang van meisje naar volwassenheid te markeren. De besnijdenis is niet altijd vrijwillig en heeft enorme lichamelijke en geestelijke problemen tot gevolg. Amref Flying Doctors wil dat elk meisje in Afrika kan uitgroeien tot de vrouw van haar dromen en werkt daarom samen met Afrikaanse gemeenschappen om deze schadelijke traditie te stoppen.

Internationale dag tegen meisjesbesnijdenis

Op 6 februari is het de internationale dag tegen meisjesbesnijdenis. Op die dag wordt er overal ter wereld aandacht besteed aan deze problematiek. En dat is hard nodig, want wereldwijd zijn 200 miljoen meisjes en vrouwen slachtoffer van besnijdenis. En daar komen alleen al door de coronacrisis volgens de Verenigde Naties nog eens 2 miljoen extra meisjes bij.

Samen met de nomadenstam Masai heeft Amref Flying Doctors een manier weten te vinden om traditie en vooruitgang samen te laten gaan: een alternatief ritueel voor meisjesbesnijdenis. In dit ritueel zijn de meeste (prachtige) onderdelen onveranderd, maar is de pijnlijke meisjesbesnijdenis afgeschaft en vervangen door educatie. Daardoor zijn er inmiddels meer dan 20.000 meisjes in Kenia en Tanzania pijnloos vrouw geworden. En dat kunnen er met jouw hulp nog veel meer worden.

Over Amref Flying Doctors

Amref Flying Doctors zet zich in voor de rechten van meisjes en jonge vrouwen in Afrika door schadelijke en hardnekkige tradities zoals tienerzwangerschappen, kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis te voorkomen. Dat doet zij door onder andere zorgverleners op te leiden, basiszorg te bieden en voorlichting te geven. Help ook mee en bescherm een meisje tegen geweld. Bestel hier de No More Violence-pin waarmee je laat zien dat je tegen geweld bent of doneer maandelijks of eenmalig een bedrag om geweld tegen meisjes en vrouwen in Afrika tegen te gaan.

Foto: Humberto Tan