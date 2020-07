“coronasubsidie” voor culturele organisaties

Per 1 juli 2020 kunnen ondernemers gebruikmaken van een subsidieregeling voor coronamaatregelen. De provincie trekt € 1,5 miljoen uit om kleine ondernemers in de zwaarst getroffen sectoren te ondersteunen, zoals de detailhandel, cultuur, vrije tijd en vervoer. De subsidieregeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 maart 2020. Aanvragen kan vanaf 1 juli, via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Voor meer informatie zie:

https://www.snn.nl/ondernemers/de-anderhalve-meter-regeling-provincie-groningen-2020 en https://www.provinciegroningen.nl/actueel/dossiers/coronacrisis/subsidies/

Foto: Fier Westerkwartier