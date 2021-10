Courtisane van Schout bij Nacht 16 oktober te zien in kerk Niezijl

NIEZIJL – De theatermakers van Schout bij Nacht presenteren Courtisane op 16 oktober in de kerk in Niezijl.

Eindelijk mag het weer: naar theatervoorstellingen! Theatergroep Schout bij Nacht reist langs 20 prachtige oude Groninger kerken met een eigentijdse muziektheatervoorstelling over het leven en vooral het werk van de Franse schrijfster uit de Renaissance: Louise Labé (1524-1566). Louise was een tomboy, feministe avant-la-lettre, belle rebelle en een courtisane. Ze beschreef haar intense hunkering naar liefde in vurige sonnetten. Al vijf eeuwen inspireert zij met haar werk componisten, dichters en vrouwen over de hele wereld.

500 jaar seksuele revolutie

Deze bijzondere voorstelling geeft een fascinerend inzicht in vijfhonderd jaar seksuele revolutie. In de spannende composities heeft het kerkorgel een hoofdrol. Courtisane gaat over ambitie, identiteit, emancipatie, gender en liefde. Heel veel liefde. Een voorstelling met opgestroopte mouwen. Brutaal, kwetsbaar, smaakvol, stoer en sexy! Zaterdag 16 oktober is de voorstelling om 19.00 en 20.30 uur te zien in de voormalige hervormde kerk in Niezijl (Hoofdstraat 54). Kaarten kosten 10 euro per stuk en zijn te reserveren via j.a.steigenga@hotmail.com.

Sensuele tango op de kerkorgel

Courtisane ging in première op festival Noorderzon in de stad Groningen en speelde tien zeer succesvolle voorstellingen. Vooral de zang, aankleding, teksten en regie werden geroemd. En niemand had eerder een sensuele tango op een kerkorgel gehoord. Daarnaast wordt er geflirt met new-wave, musical, chanson en rock. Muzikaal voor elk wat wils dus. De vijfhonderd jaar oude teksten zijn vertaald door moderne Nederlandse dichters. Soms expliciet, vaker aangrijpend. Hartstochtelijke liefdesbrieven zoals iedereen ze zou willen ontvangen.

De voorstellingen van Schout bij Nacht worden wel hilarische tragedies genoemd. Want hoe beroerd het leven ook zijn kan, er valt ontzettend veel te lachen. Een levenselixer van jewelste!

Foto: Schout bij Nacht