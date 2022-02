Creatief bezig zijn in de voorjaarsvakantie? Dat kan bij VRIJDAG!

GRONINGEN – In de voorjaarsvakantie kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar bij VRIJDAG meedoen aan creatieve workshops.

Deelnemers kiezen ter plekke uit een muziekactiviteit, workshop beeldende kunst of een theaterles. Van 13.00 tot 16.00 uur gaan ze onder leiding van diverse kunstenaar-docenten aan de slag en aan het eind van de middag kunnen ouders genieten van een kleine tentoonstelling, een muzikale belevenis of een theaterscene die de kinderen gemaakt hebben. Deelname kost 12 euro per middag en is gratis voor kinderen met een Stadjerspas.

Wadga ju doem?

Wat staat daar nou, vraag jij je misschien af. Dit is onze fantasietaal, een taal die wijzelf hebben bedacht. VRIJDAG nodigt alle kinderen uit om mee te fantaseren! Deze voorjaarsvakantie staan drie dagen lang alle creatieve workshops in het teken van het thema: ‘Kek iz tak’. Geïnspireerd op de fantasierijke prentenboek van Carson Ellis. Je kunt kiezen uit een muziekactiviteit, workshop beeldende kunst of een theaterles.

Ga de hele middag mooie dingen maken bij de door jou gekozen workshop en laat aan het einde van de dag aan je ouders zien wat je gemaakt hebt. Ouders zijn vanaf 15.30 uur welkom om te genieten van een kleine tentoonstelling, een muzikale belevenis of een theaterscene. De 7-jarige Peterus heeft ook meegedaan aan een Vrije inloop. Peterus: “Ik vond het heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel leuk!’ Tickets zijn verkrijgbaar op bijvrijdag.nl/voorjaar.

Over VRIJDAG

Iedereen kan meedoen aan kunst en cultuur. Dat is de missie van VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen. In de gemeente Groningen biedt VRIJDAG cursussen en lessen muziek, theater en beeldende kunst. Ook verzorgt VRIJDAG aanbod voor het onderwijs en is zij in een aantal wijken actief met cultuurcoaches. In de hele provincie Groningen stimuleert VRIJDAG met POPgroningen popmuziek van Groningse bodem. En via het KultuurLoket maakt VRIJDAG amateurkunst mogelijk met advies en ondersteuning.

Foto: Marieke Kijk in de Vegte