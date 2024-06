De 3 beste brouwerijen in Groningen voor speciaalbier liefhebbers

GRONINGEN – Voor speciaalbierliefhebbers biedt Groningen een unieke ervaring met een breed scala aan lokale bieren. In deze gids ga je langs de beste brouwerijen in Groningen die je absoluut niet mag missen. Of je nu een doorgewinterde bierkenner bent of gewoon op zoek bent naar iets nieuws, deze 3 brouwerijen hebben voor ieder wat wils.

Brouwerij Martinus

Brouwerij Martinus, gevestigd in een historisch pand in het hart van Groningen, combineert traditie met modern vakmanschap. De brouwerij werd opgericht door de familie Martinus, die hun passie voor bier en erfgoed samenbracht in dit unieke project. Wat ooit begon als een kleine thuisbrouwerij, is uitgegroeid tot een bekende naam in de Groningse bierwereld. Martinus staat bekend om zijn diverse assortiment aan speciaalbieren. Enkele van de favorieten onder de bezoekers zijn:

Martinus Blond : Een licht, verfrissend bier met een fruitige ondertoon en een milde bitterheid.

: Een licht, verfrissend bier met een fruitige ondertoon en een milde bitterheid. Martinus Tripel : Een sterkere variant met een complexe smaak van kruiden en honing.

: Een sterkere variant met een complexe smaak van kruiden en honing. Martinus IPA: Een India pale ale met een stevige hopsmaak en citrusaroma’s.

Een bezoek aan Brouwerij Martinus is meer dan alleen bier drinken; het is een beleving. De brouwerij biedt regelmatig rondleidingen aan, waarbij bezoekers een kijkje krijgen achter de schermen en leren over het brouwproces. Na de rondleiding is er de mogelijkheid om verschillende bieren te proeven in het gezellige proeflokaal. Daarnaast organiseert Martinus regelmatig evenementen, zoals live muziekavonden en bierproeverijen, die een extra dimensie toevoegen aan de ervaring.

Brouwerij De Prael Groningen

Brouwerij De Prael begon haar avontuur in Amsterdam, maar heeft inmiddels ook een geliefde vestiging in Groningen. De Prael staat bekend om haar sociaal maatschappelijke betrokkenheid, waarbij ze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Groningse vestiging, gelegen in het bruisende stadshart, heeft deze filosofie overgenomen en biedt een warme en inclusieve omgeving voor bierliefhebbers.

De Prael heeft een breed scala aan speciaalbieren, waarbij kwaliteit en smaak voorop staan. Enkele aanbevelingen zijn:

Prael Hazy NEIPA: Deze New England India Pale Ale is een troebel bier met een fruitige smaak en een zachte afdronk, perfect voor liefhebbers van een minder bittere IPA.

Prael Weizen: Een verfrissend tarwebier met een licht kruidige smaak en een vleugje banaan.

Prael Saison: Een seizoensbier met een droge, licht zure smaak en een aroma van kruiden en citrus.

De Prael Groningen biedt een uitnodigende sfeer waar iedereen zich welkom voelt. Het proeflokaal is ruim en sfeervol ingericht, ideaal voor een ontspannen middag of avond met vrienden. Naast het proeven van de diverse speciaalbieren, kunnen bezoekers genieten van heerlijke hapjes die perfect passen bij de bieren. De Prael organiseert ook regelmatig evenementen zoals quizavonden, live muziek en bierproeverijen, wat bijdraagt aan de levendige en sociale ambiance van de brouwerij.

Bax Bier

Bax Bier werd opgericht in 2014 door Jeroen Bax en Sepp Jansen, twee vrienden met een passie voor bier. Hun missie was om bijzondere bieren te brouwen die zowel liefhebbers als nieuwkomers zouden aanspreken. Gevestigd aan de Friesestraatweg in Groningen, heeft Bax Bier snel een sterke reputatie opgebouwd in zowel de lokale als nationale bierwereld.

Bax staat bekend om zijn innovatieve en smaakvolle bieren. Enkele van hun meest populaire speciaalbieren zijn:

Bax Kon Minder : Een blond bier dat toegankelijk is voor een breed publiek, met een lichte, fruitige smaak en een zachte bitterheid.

: Een blond bier dat toegankelijk is voor een breed publiek, met een lichte, fruitige smaak en een zachte bitterheid. Bax Abel’s Ale : Een pale ale met een mooie balans tussen moutige zoetheid en hoppige bitterheid, vernoemd naar de Groningse ontdekkingsreiziger Abel Tasman.

: Een pale ale met een mooie balans tussen moutige zoetheid en hoppige bitterheid, vernoemd naar de Groningse ontdekkingsreiziger Abel Tasman. Bax Koud Vuur: Een unieke gerookte porter met tonen van chocolade en koffie, perfect voor liefhebbers van complexe donkere bieren.

Bax Bier organiseert regelmatig activiteiten en evenementen die bierliefhebbers samenbrengen. Een van de hoogtepunten is de jaarlijkse Bax Bier Brouwerijdagen, waar bezoekers de gelegenheid krijgen om de brouwerij te verkennen, speciale bieren te proeven en deel te nemen aan workshops. Daarnaast zijn er vaak bierproeverijen en foodpairing-avonden, waar de bieren van Bax Bier gecombineerd worden met zorgvuldig geselecteerde gerechten. Het proeflokaal van Bax Bier biedt een gezellige en informele sfeer, ideaal voor zowel kleine groepen als grotere bijeenkomsten.

Geniet van een lekker speciaalbier in het hoge noorden

Groningen is een goede plek voor speciaalbierliefhebbers, met een diversiteit aan brouwerijen die elk hun unieke stempel drukken op de bierwereld. Brouwerij Martinus biedt een combinatie van traditie en modern vakmanschap in een historische setting, met bieren zoals de Martinus Blond en Tripel die zeker het proberen waard zijn. Brouwerij De Prael Groningen voegt een sociaal maatschappelijke dimensie toe aan het brouwen, met bijzondere bieren zoals de Hazy NEIPA en Weizen in een inclusieve en gezellige omgeving. Bax Bier staat bekend om zijn innovatieve brouwsels en levendige evenementen, met favorieten zoals Bax Kon Minder en Koud Vuur. Deze brouwerijen vormen samen een perfecte introductie tot de rijke speciaalbiercultuur van Groningen. Bezoek ze en ontdek zelf waarom deze stad een must-visit is voor iedere bierliefhebber.

Foto: MabelAmber/Pixabay