De alleroudste muziek uit Groningen in Hellums Paasspel

GARMERWOLDE – Gregoriaans en middeleeuwse liederen voor Pasen, het oudste muziektheater in de westerse wereld.

Het Hellums paasspel is overgeleverd in een uniek 12e-eeuws missaal, dat ooit in gebruik was in de St. Walfriduskerk van het Groningse Hellum. In dit ontroerende paasspel wordt gezongen hoe de drie Maria’s ‘s morgens vroeg na de sabbat met reukwerk naar het graf van Christus lopen, terwijl ze zich afvragen wie de grafsteen weg zal rollen. Bij het graf aangekomen blijkt het graf al geopend te zijn en de dode verdwenen. In een korte dialoog vertellen de engelen hen dat Christus is verrezen.

Het programma wordt aangevuld met Gregoriaanse en middeleeuwse liederen voor de paastijd. Het wordt opgevoerd in de middeleeuwse kerk van Garmerwolde. Middeleeuws ensemble Super Librum bestaat uit vijf zangeressen die door een fraai middeleeuws orgel, blokfluit en een carillon worden begeleid. Kaarten: www.musicaantiquanova.nl

Zaterdag 16 april 2022, 20.00 uur

Dorpskerk Garmerwolde, Dorpsweg 69 9798PD,

Toegangsprijs: € 20,00

Foto: Musica Antiqua Nova