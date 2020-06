De Buitenplaats start met exclusieve lunchconcerten

EELDE – In juli en augustus worden er weer concerten in Museum De Buitenplaats georganiseerd.

Het concertseizoen wordt heropend met vijf exclusieve lunchconcerten op 14, 21 en 28 juli, 4 en 10 augustus. De concerten vinden van 12.00-12.45 uur plaats in het Museumpaviljoen. Aansluitend wordt een lunch in het Museumcafé geserveerd. In verband met de huidige coronamaatregelen worden de concerten voor een klein publiek gehouden.

Pianiste Nynke Eekhof bijt het spits af op 14 juli. Op het programma staat een lied van Louis Andriessen, de muziekstukken Gnossiennes nr. 1 en 3 van Erik Satie en werken van Franz Schubert, Franz Liszt en Alexander Scriabin. Dinsdag 21 juli zal pianist Boelo Klat spelen. Klat vertolkt uitsluitend eigen composities en zal op deze dag ook enkele geheel nieuwe stukken ten gehore brengen.

Op dinsdag 28 juli staat het kersverse koppel Duo Mira (foto) gepland met celliste Eva van Schaik en violist Panos Charalampidis. De naam van dit duo, Mira, betekent lotsbestemming in het Grieks; Die rol kun je pas vervullen als je loskomt van het oude en het nieuw gaat omarmen. Op het programma staat in ieder geval werk van Zoltán Kodály. Op dinsdag 4 augustus komt Keiko Sakuma een lunchconcert verzorgen. Ze zal onder andere muziek van Wolfgang Amadeus Mozart, Klaviersonate KV 311 en Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel spelen.

De lunchconcertenreeks wordt op maandag 10 augustus afgesloten met een optreden van strijkersduo Floor Le Coultre en Tim Brakman. Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten.

Elk concert is inclusief lunch in het Museumcafé, toegang tot de tentoonstelling Johan Dijkstra. Vergezichten en de Museumtuin. De entree is 25 euro per persoon en tickets zijn uitsluitend te koop via www.museumdebuitenplaats.nl

Foto: Museum De Buitenplaats