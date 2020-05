De Japanse Steenhouwer door Aafke Hoek

Aafke Hoek is verhalenverteller. In haar vroegere werk heeft ze altijd veel verhalen verteld. In het onderwijs en later als onderwijs begeleider. Ze ontdekte al vroeg de kracht van verhalen. Verhalen ontspannen, maar met verhalen kun je ook mensen enthousiast maken en meekrijgen in veranderingen. Na haar pensionering is ze actief geworden als “verhalenverteller”. Aafke sloot zich aan bij het vertelcollectief Kom op Verhoal van Mien Westerkwartier. Ze schrijft zelf verhalen, vertelt sprookjes en legendes, historische verhalen en ze schrijft samen met andere leden van het vertelcollectief aan theatervoorstellingen als” IJje aans verteld” en “Laandverhuus”. Het nieuwste project wordt: “Sporen ien vrijheid.” Als ze weer naar het theater mogen komt deze voorstelling in het Barontheater.

[embedded content]

Foto: Fier Westerkwartier