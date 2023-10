Designers Write: een gesprek over armoede en vormgeving

GRONINGEN – Wat is de relatie tussen armoede en design? Architecte/filosoof Tilde de Vylder en dichter/kunstcriticus Maarten Buser gaan met elkaar het gesprek aan.

Design, industrialisatie, consumptie, ongelijkheid en armoede. Het zijn begrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Maar hoe zit die relatie precies in elkaar, en wat kun je daar als ontwerper mee? In de tweede jaargang van Designers write onderzoeken schrijvende ontwerpers gezamenlijk de relatie tussen design en armoede. Dat doen ze door essays te schrijven en met elkaar in gesprek te gaan, begeleid door moderator Aynouk Tan.

Groninger Museum

De tweede editie van Designers write 2023 vindt plaats in het Groninger Museum op zaterdagmiddag 4 november. Kom jij ook luisteren en misschien vragen stellen? Het gesprek zal in het Nederlands zijn. Tickets via deze link.

Foto: Ingezonden