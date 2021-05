Deurmatconcerten voor Binnenblijvers van Maartje & Kine

GRONINGEN – In mei en begin juni trekt muzikaal cabaretduo Maartje & Kine door het land met 70 Deurmatconcerten voor Binnenblijvers. Aanstaande vrijdag, 21 mei, is het duo in Groningen en omgeving.

De Deurmatconcerten zijn speciale minioptredens voor de thuisblijvers en thuiswerkers, die inmiddels al ruim een jaar video-callen in colbert en pyjamabroek. Met deze concertreekswillen Maartje & Kine de leegte en eenzaamheid die ontstaan is bij de thuisblijver opvullen, juist op plekken waar je dit het minst verwacht. Daarom cruisen ze in hun rijkelijk versierde tourbus door het land om zoveel mogelijk thuisblijvers te verrassen met een Deurmatconcert.

Hart onder de riem

Al ruim 200 thuiswerkers en binnenblijvers hebben zichzelf of een bekende aangemeld. Kine: “Zo gaan we langs bij Marieke in de Herewegbuurt in Groningen. Ze werkt al een jaar alleen thuis op haar zolderkamer, terwijl haar man er vandoor ging met een ander. We trekken langs Gerard in Hoogkerk, die aan het herstellen is na chemotherapie en al een jaar zijn kleinkinderen niet heeft gezien. En we verrassen docente Paula, die door het thuiswerken haar leerlingen mist.”

Aanmelden

Maartje & Kine trekken de achterklep open en spelen, in Vinexwijken, op voetbalvelden en voor de deur van appartementencomplexen. Thuiswerkers, thuisblijvers, binnenzitters en anderen die een gratis Deurmatconcert verdienen kunnen nog steeds opgegeven worden via de website van Maartje & Kine. De Deurmatconcerten zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds.

Foto: Maartje & Kine