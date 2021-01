Dichtlicht met Emily Wortel in het Tschumipaviljoen

GRONINGEN – Het Tschumipaviljoen, het enige tijdens de lockdown nog functionerende cultuurplatform in Groningen, presenteert deze winter het project Dichtlicht. Vijf Groningse dichters tonen hun werk in het paviljoen via het Tube Lamp Display van de eveneens uit Groningen afkomstige kunstenaar en ontwerper Lambert Kamps.

Vanaf 8 januari is het gedicht “Ik jij wij” van Emily Wortel te zien en te beleven. Het weerspiegelt het gevoel van hoe je je verhoudt tot de ander in een intieme relatie. Haar gedicht neemt het over van het gedicht ‘Heen en terug’ van Tjitse Hofman dat al vanaf de start op 4 december was te zien. Na Emily staat nog werk van Charlotte Beerda, Cissy Gressmann en Esmé van den Boom op het programma.

Video

Emily Wortel

Emily Wortel (Amsterdam, 1979) is beeldend kunstenaar en schrijft gedichten over het alledaagse. Het kunnen absurde verhalen, serieuze thema’s of kleine gedachten spinsels zijn, maar altijd probeert ze net dat ongrijpbare gevoel over te brengen op de lezer. Ze schrijft zoals ze praat en dicht in vrije vormen, dat maakt het heel persoonlijk.

Lambert Kamps

Lambert Kamps (Groningen, 1974) is beeldend kunstenaar en ontwerper en maker van het Tube Lamp Display. Dit display is een digitaal scherm dat bestaat uit een grid van 104 pneumatisch bewegende buislampen. Gezamenlijk vormen ze de acht karakters waarmee de woorden van het gedicht worden weergegeven.

Stichting Tschumipaviljoen

Het Tschumipaviljoen, ontworpen door de Zwitsers / Amerikaanse architect Bernard Tschumi, werd in 1990 gebouwd in het kader van de manifestatie ‘What a Wonderful World’. Stichting Tschumipaviljoen programmeert al meer dan 25 jaar een cultureel programma op deze bijzondere locatie. Curator Marinus de Vries selecteert en initieert er tijdelijke multi-media projecten van kunstenaars en ontwerpers die zichtbaar voor zijn voor een breed publiek in de openbare ruimte van Groningen.

Foto: Lambert Kamps