Dit moet je zien als je de Italiaanse hoofdstad bezoekt

GRONINGEN – Rome kent een hoop bezienswaardigheden. In dit artikel geven we je een kort overzicht van de toeristische attracties die de Italiaanse hoofdstad te bieden heeft.

Rome spreekt enorm tot de verbeelding. Door haar geschiedenis en haar eeuwenoude gebouwen is Rome tot een stad die je ooit in je leven minimaal een keer bezocht moet hebben. Tegenwoordig is de Italiaanse hoofdstad een echte toeristische trekpleister op het gebied van kunst, architectuur, cultuur, religie, gastronomie en andere opmerkelijke bezienswaardigheden. Een groot deel van die aantrekkingskracht heeft de stad vooral te danken aan haar geschiedenis. Wat mag je echt niet missen als je naar Rome gaat?

Hoofdstad van Europa

Op het hoogtepunt van het Romeinse Rijk was Rome de hoofdstad van Europa. Veel bezienswaardigheden uit de stad vinden dan ook hun oorsprong in die tijd. Het meest bekende bouwwerk van Rome is misschien wel het Colosseum. In deze arena werden honderden jaren geleden gevechten georganiseerd tussen gladiatoren. Vaak werd de strijd gevochten tot de dood. In 2007 werd het gebouw verkozen tot een van de zeven wereldwonderen van de nieuwe wereld, wat het dus zeker een bezoekje waard maakt.

Meer van dit soort bijzondere bouwwerken vind je op het Forum Romanum, ooit het juridische, politieke, economische, religieuze en commerciële centrum van de stad. Op het Forum zie je de boog van Titus afgebeeld en aan het plein vind je onder andere de resten van drie basilica’s: de Basilica Aemilia uit de tweede eeuw voor Christus, de Basilica Julia uit de eerste eeuw voor Christus en de Basilica van Maxentius (ook wel de Basilica van Constantijn) uit het begin van de vierde eeuw.

De mooiste fontein van Rome

Een ander beroemd bouwwerk in Rome is de Trevifontein. De mythe rondom de fontein is dat wanneer men munten in de fontein gooit, zij hun geliefde zouden ontmoeten in de stad. Het ritueel gaat als volgt: ga met je rug naar de fontein staan, sluit je ogen en denk aan Rome. Gooi nu met je rechterhand over de linkerschouder drie munten in het water en roep ‘Arrivederci Roma, tibi gratia volo, in tiberis aqua tua fluit’, wat zoiets betekent als ‘Vaarwel Rome, ik wil je genade, je water stroomt naar de Tiber’.

De Trevifontein is de mooiste fontein van Rome en kreeg hernieuwde bekendheid door een scène uit de Italiaans-Franse dramafilm La dolce vita (1960) waarin actrice Anita Ekberg in de fontein zwemt. Maar de stad kent nog veel meer mooie fonteinen die het bezoeken waard zijn, zoals de Fontana della Barcaccia, de Vierstromenfontein en de Fontana delle Tartarughe. En dat is eigenlijk nog maar een tipje van de sluier. Wie zich wil laten verwonderen zal dus echt een bezoekje aan deze mooie stad moeten brengen.

Foto: LoggaWiggler/Pixabay