Dit zijn de toeristische plekken in Suriname die je moet bezoeken

GRONINGEN – Nu de coronamaatregelen verleden tijd zijn en de zomervakantie is aangebroken, is het een perfect moment om weer te gaan reizen. Wat dacht je van… Suriname?

Suriname is een land aan de noordkust van Zuid-Amerika. Vroeger was het een kolonie van Nederland, maar sinds 1975 is het land onafhankelijk. Suriname kent een tropisch regenwoudklimaat met een temperatuur tussen de 24 en de 36 graden. Een groot deel van het land is bedekt met oerwoud en het land kent een zeer grote verscheidenheid aan flora en fauna.

Reizen met een entry fee

Steeds meer mensen ontdekken al het moois dat dit land te bieden heeft en willen dan ook graag een reis maken naar Suriname. Sinds 1 juli van dit jaar kun je toegang krijgen tot Suriname door middel van een zogenoemde entry fee. Het is daardoor niet meer nodig om een visum aan te vragen. Maar je kunt alleen een entry fee Suriname aanvragen als het doel van de reis toerisme of familiebezoek betreft.

Enorme culturele diversiteit

Mocht je de entry fee hebben betaald, bezoek dan eens de hoofdstad van het land: Paramaribo. Suriname kent een enorme culturele diversiteit die je met name in deze mooie stad kunt ervaren. Je vindt er mensen van verschillende culturen en van allerlei achtergronden die in vrede naast elkaar leven. Paramaribo is één van de weinige plaatsen ter wereld waar je tempels, moskeeën, kerken en synagogen naast en door elkaar vindt.

Stadstour Paramaribo

Omdat Paramaribo zo’n diversiteit aan culturen, architectuur en inwoners kent, is het aan te raden om een stadstour te doen. Op die manier krijg je van alle elementen iets mee. Je kunt ook het Brownsberg Natuurpark bezoeken, een Amazonegebied van maar liefst 6.000 hectare waar nog ongerept oerwoud te vinden is. Of doe eens gek en ga naar Groningen, een plaatsje in het district Saramacca (zie foto).

Koffie- en suikerplantages

Naast de mooie omgeving, diverse culturen en het lekkere weer heeft Suriname ook een rijke geschiedenis. Ze staat onder andere bekend om koffie- en suikerplantages. Je kunt een boottour volgen door het district Commewijne, waar een gids je van alles zal vertellen over de geschiedenis van deze plantages. Maar het is ook mogelijk om een fietstour te volgen.

Exotische dieren spotten

Tijdens de boot- of fietstour kun je trouwens allerlei bijzondere en exotische dieren tegenkomen. Als je sowieso graag bijzondere dieren spot, is een bezoek aan het binnenland zeker aan te raden. Op het strand van Braamspunt kun je tussen februari en juli grote zeeschildpadden zien. Hier vind je ook nog eens diverse soorten apen, vogels, luiaards, toekans, dolfijnen, jaguars en poema’s.

Foto: Jan Willem Broekema/Wikimedia Commons