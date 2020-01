Dit zijn vandaag de gratis optredens tijdens ESNS

GRONINGEN – Groningen staat deze week in het teken van Eurosonic/Noorderslag (ESNS). Bekijk de gratis optredens van vandaag!

De Drie Gezusters

Op en rond de Grote Markt zijn er verschillende podia. De optredens beginnen er al in de middag. Heb je de middag vrij? Dan kun je alvast optredens checken op diverse plekken in De Drie Gezusters.

Groote Griet

16.00 – 16.40 uur – Leave Home

17.00 – 17.40 uur – Pyro

18.00 – 18.40 uur – Filthy McNasty

19.00 – 19.40 uur – Psychotic Lumberjacks

20.30 – 21.10 uur – Sorry John

21.30 – 22.10 uur – Tessel

22.30 – 23.10 uur – Foxlane

23.30 – 00.10 uur – Fusus

Classic Stage

17.15 – 17.55 uur – Dexter Saint Jock

18.15 – 18.55 uur – Biek & Len

19.15 – 19.55 uur – Rocket Radio

20.15 – 21.00 uur – Subterranean Street Society

21.15 – 22.00 uur – Semi Stereo

22.15 – 23.00 uur – The Deaf Dollars

23.15 – 00.00 uur – De Kraaien

Draaibar

17.00 – 17.40 uur – Model Depose

18.00 – 18.40 uur – Sonic Whip

19.00 – 19.40 uur – Dada’s Troost

20.00 – 20.40 uur – Meadowlake

21.00 – 21.40 uur – Black Monsoon

22.00 – 22.40 uur – Bongloard

23.00 – 23.40 uur – Bug

Arcade Stage

17.15 – 17.55 uur – Pilgrim’s Dream

18.15 – 18.55 uur – Mikki Wood

19.15 – 19.55 uur – Inside Electron

20.20 – 20.50 uur – Meds

21.20 – 21.50 uur – Pingpong-club

22.20 – 22.50 uur – 30.000 Monkies

23.20 – 23.50 uur – Pink Room

Tikibar Stage

17.00 – 17.40 uur – Aad

18.00 – 18.40 uur – Axel Dorothea

19.00 – 19.40 uur – Grand Lady

20.30 – 21.15 uur – Farer

21.45 – 22.30 uur – Diggeth

23.00 – 23.45 uur – Wallace Vanborn

00.10 – 01.00 uur – Abdomen

Martinikerk

Akoestische sessies in een kerkgebouw met een natuurlijke galm is een prachtige ervaring. Daarom zijn de volgende artiesten bevestigd voor een 3FM sessie in de Martinikerk.

16.00 – 16.20 uur – Black Country, New Road

17.00 – 17.20 uur – Alfie Templeman

18.15 – 18.35 uur – Duncan Laurence

20.50 – 21.10 uur – Yin Yin

22.10 – 22.30 uur – Sinead O’Brien

23.20 – 23.40 uur – Arlo Parks

The Dog’s Bollocks

In Dog’s Bollocks zijn de Bud Music Sessions. Meer hoef je niet te weten. Ja, misschien de Bud-deal: één voor €2,50 en vijf voor €10.

20.00 – 20.30 uur – Ben Forte

20.30 – 21.00 uur – Cynn

21.15 – 21.45 uur – Milo

22.00 – 22.30 uur – Aicha Cherif

22.45 – 23.15 uur – Jan Terlouw Jr.

23.30 – 00.00 uur – Blanko

00.15 – 00.45 uur – Them Dirty Dimes

Recessie

In vintagewinkel Recessie aan de Oude Kijk in’t Jatstraat 54 in Groningen is er Recessie-Sonic, een exclusieve showcase tijdens Eurosonic Noorderslag.

12.30 – 13.15 uur – Robin Scherpen

14.00 – 14.45 uur – Liza Dries

15.30 – 16.15 uur – Yip Roc

17.00 – 17.45 uur – Zac Chapman

Café Knarie

Dit jaar weer een leuke series aan bands die bij Café Knarie aan de Oosterstraat 69a live komen optreden!

19.00 – 19.45 uur – Yip Roc

21.00 – 21.45 uur – Noint?

23.00 – 23.45 uur – The Positives

Amusino

In het Amusino casino aan de Gelkingestraat 1 speelt een avond vol talent tijdens Altersonic.

20.00 – 00.00 uur – In de etalage [new arrivals]

Lola

Lola aan de Pelsterdwarsstraat 11 begint deze fantastische muziekweek met een showcase van White Russian Records.

20.30 – 21.00 uur – He Said No

21.15 – 21.45 uur – Rotzak

22.05 – 22.35 uur – Loud Love

22.55 – 23.25 uur – Girls Girls Girls

23.45 – 00.15 uur – FFOOSS

Just in Beer

Muzikale en Stoute proeverijen bij Just in Beer aan de Folkingestraat 18 tijdens STOUT. Meerdere topbands vullen de zaak met wonder mooie klanken en daarbij natuurlijk een lekker biertje.

20.00 – 20.40 uur – The Mudd

21.00 – 21.40 uur – Pocket Knife Army

22.00 – 22.40 uur – Model Depose

Smoke

Boekingsbureau Treetop en Smoke nodigen je uit om ESNS te starten met de Treetop Agency x Smoke Showcase in Smoke aan de Grote Markt 21A.

21.00 – 21.20 uur – Roofman

21.50 – 22.30 uur – St. Solaire

23.00 – 23.40 uur – Yip Roc

Cleopatra

Ook Cleopatra is weer van de partij. Als onderdeel van Grunnsonic treden de onderstaande bands op bij de studentenvereniging aan de Kleine Pelsterstraat 5/5a.

21.30 – 22.15 uur – FLEURI

22.45 – 23.30 uur – Meadowlake

00.00 – 00.45 uur – R.C. Sullivan

Der Witz

Lekker knus en gezellig genieten van muziek? Der Witz is de plek! De exacte tijden van de optredens zijn niet bekend, maar de aanvang is om 19.30 uur.

Nachtwinkel

Dozijn Snaren

Sign of Leo

Ruth

De Souffleur

Schouwburgcafé de Souffleur heeft deze avond twee optredens in het kader van ESNS.

20.00 – 20.45 uur – Géonne Hartman

21.00 – 03.00 uur – POO POO Platter Party [DJ Stip]

Warhol

Als onderdeel van Grunnsonic presenteert Nachtcafé Warhol aan de Papengang 2 de volgende acts.

21.00 – 21.45 uur – Martijn van der Zande (Warhol)

22.15 – 23.00 uur – DOR

De Zolder

Pleuropsonic in Café De Zolder aan de Papengang 3A.

21.30 – 22.15 uur – The Sketchers

22.30 – 23.15 uur – Ginger Likes

23.30 – 00.15 uur – Planet Orange

Het Pakhuis

Als onderdeel van Grunnsonic spelen er vanavond twee bands in Het Pakhuis aan de Peperstraat 8-2.

22.30 – 23.15 uur – Het Kanaal

23.45 – 00.30 uur – Wholly Michael

The Student Hotel

Tijdens Eurosonic staat ook The Student Hotel vier dagen volledig in het teken van muziek en gezelligheid! Met TSH Live is er iedere dag een ander tof event. Een singersongwriter in de lobby, of juist een complete band die een hotelkamer volledig op z’n kop zet is precíes wat je kunt verwachten deze dagen.

17.00 uur – Solitary ZEBRA

18.00 uur – Lucie Dekker

19.00 uur – Low Point

20.00 uur – Mary Confurius & Band

21.00 uur – OES

22.00 uur – WadAap

Brouwerij Martinus

Wat gebeurt er als vijf muzikale kunstvakopleidingen en Gronings’ meest beruchte brouwerij de handen ineen slaan voor een te gekke samenwerking? Dan krijg je een stortvloed aan waanzinnig muzikaal talent gecombineerd met gruwelijk lekker biertjes.

Nederlandse Pop Academie, Noorderpoort Kunst & Multimedia, Rock City Institute, D’Drive, Podiumkunsten, Productie & Events en Rijnijssel hebben hun showpony’s van stal gehaald en presenteren een bomvol en gratis toegankelijk programma tijdens de openingsdag van EurosonicNoorderslag onder het romantische dak van Brouwerij Martinus.

15.00 – 15.20 uur – Benjamin de Groot

15.30 – 15.50 uur – Miranda Rooks

16.00 – 16.20 uur – Fintense

16.40 – 17.00 uur – Waves

17.20 – 17.40 uur – Funk Vision

18.40 – 19.00 uur – Cosmic Youth

19.15 – 19.35 uur – Interstellar Perception

19.50 – 20.10 uur – Ismena

20.25 – 20.45 uur – Universal Thoughts x OWEN

21.00 – 21.20 uur – Luke Bridges

21.35 – 21.55 uur – El Cappuccino

22.10 – 22.30 uur – Joey’s Midnight Club

22.45 – 23.05 uur – Casey’s Call

23.20 – 23.40 uur – Trust Us We’re Liars

23.55 – 00.15 uur – Patchouli

Synagoge

Heb je oren naar een serene avond met stripped-down optredens, temidden van de drukte van Eurosonic? Kom dan na zonsondergang naar de Folkingestraat Synagoge Groningen, en geniet van kalme klanken tegen een prachtig decor.

19.30 – 20.15 uur – Thesecretloveparade

20.45 – 21.30 uur – Stadskoraal (Milou Mignon)

22.00 – 22.45 uur – Swinder

Oost

Club Oost is de plek voor de Noord-Nederlandse popcultuur tijdens ESNS. Tijdens NOORD in Oost (voormalig House of the North) zijn er showcases te zien van Hit the North van 2019 en 2020. Waar? Oosterstraat 13a.

20.00 – 20.30 uur – Seewolf

20.30 – 21.00 uur – Cashmyra (foto)

21.00 – 21.30 uur – Isa Zwart

21.30 – 22.00 uur – Nadua

22.20 – 22.50 uur – Small Town Bandits

23.10 – 23.40 uur – Yvi

Foto: POPgroningen/Floris Duijn